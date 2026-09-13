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Jaipur Murder Case: मां और तीन बेटियों की हत्या का सस्पेंस बरकरार, पुलिस ने फरार पति पर घोषित किया इनाम

जयपुर : राजधानी के करधनी थाना इलाके में गोविंद वाटिका स्थित एक घर में मां और तीन बेटियों के शव मिलने के मामले में अभी तक गुत्थी अनसुलझी है. प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का मानना है कि पति राहुल झा ने पत्नी गीता (40) और बेटियों नंदिनी (22), राधिका (17) व गौरी (14) कि हत्या की है. हालांकि, शुक्रवार सुबह घर से लापता हुए राहुल झा का आज रविवार सुबह तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. उसकी गिरफ्तारी पर शनिवार को पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.

पुलिस की टीमें राहुल झा के गोविंद वाटिका स्थित घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है. हालांकि, बताया जा रहा है कि इनमें भी उसका मूवमेंट दर्ज नहीं हुआ है. अब पुलिस उसके जान-पहचान वाले, रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों के घर पर उसकी तलाश में जुटी है. गीता के पीहर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया.

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साड़ी देने ससुराल गया था राहुल, तनाव में था : गीता के भतीजे जय शर्मा का कहना है कि गीता को साड़ी गुजरात भेजनी थी. राहुल खुद साड़ी लेकर गया था. जहां वह 24 घंटे रुका था. इस दौरान वह तनाव में लग रहा था. हालांकि, पीहर पक्ष के लोगों का यह भी कहना है कि राहुल और गीता के बीच पहले तनाव की कोई बात सामने नहीं आई थी. गीता की मां केतकी बेन का कहना है कि उन्हें समाचार से बेटी और तीन नातिनों की हत्या की जानकारी मिली. राहुल के परिजनों की ओर से उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई. उनका आरोप है कि राहुल ने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया.

पुलिस ने रखा 25 हजार रुपए का इनाम : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि राहुल झा पर अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या का शक है. हालांकि, अन्य संभावित पहलुओं पर भी जांच जारी है. वह शुक्रवार को घर से निकला था. अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने करधनी थाने में मुकदमा दर्ज किया है. राहुल की सूचना देने वाले को 25 हजार रुपए का ईनाम देने की घोषणा की गई है. गुजरात से पहुंचे गीता के पीहर पक्ष के लोगों के बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं. उनसे राहुल और गीता व तीनों बेटियों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं.

23 साल पहले हुई थी शादी : पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि राहुल और गीता की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है. हालांकि, ससुराल पक्ष के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि राहुल ने पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की तो घर में मौजूद पिता को क्यों छोड़ दिया. उसने वारदात की रात अपने पिता को कमरे के बजाए हॉल में सुलाया. घर से निकलने से पहले दूध वाले से दूध लेकर पिता को चाय भी पिलाई. पीहर पक्ष के लोगों का यह भी तर्क है कि राहुल पर कर्जा होगा लेकिन उसके पास प्लॉट और मकान है. जिन्हें बेचकर कर्जा चुकाया जा सकता था.