रांची में दहशत फैलाने वाले गिरोह पर कार्रवाई, एक साथ 10 अपराधी गिरफ्तार
शहर में दहशत फैलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई की है.
Published : March 29, 2026 at 8:41 PM IST
रांचीः राजधानी में आधा दर्जन से ज्यादा लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले गिरोह पर रांची पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया है. रांची पुलिस टीम ने गिरोह के दस अपराधियो को एक साथ गिरफ्तार किया है.
एक ही रात चार वारदातों को दिया था अंजाम
राजधानी को अशांत करने और अपने गैंग का दबदबा बनाने के लिए सक्रिय हुए 10 अपराधियो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी असली जगह यानी जेल भेज दिया है. डोरंडा में अपना मार्ट में लूट, पुंदाग में पेट्रोल पंप में डकैती, उसके बाद रांची के बीआईटी में दो पेट्रोल पंप, टाटीसिलवे स्थित पेट्रोल पंप में डैकती के बाद ओरमांझी में एक दुकानदार को लूट के क्रम में चाकू मार कर इस गिरोह ने रांची में दहशत फैला दिया था.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया. एसआईटी ने रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और सिटी एसपी के सहयोग से बेहतरीन काम करते हुए गिरोह के 10 अपराधियो को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियो के पास से हथियार ,लूट के पैसे भी बरामद किए गए है.
इस मामले को लेकर रविवार को रांची के ग्रामीण एमपी और सिटी एसपी ने सयुक्त रूप से मामले की प्रेस ब्रीफिंग की. रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि रांची जिलान्तर्गत विगत दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित लूट-पाट की घटनाओं का उद्भेदन, संलिप्त गिरोह के 10 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए है. गिरफ्तार अपराधियों में जहीर उर्फ खान, फरहान खान उर्फ बब्लु, शेख जीमल, अरसलान खान, मो० फैजान, सोएब अंसारी, सहबाज सलमान, कासिफ युसूफ, शेख मुज्जमिल उर्फ माखन एवं राजा खान उर्फ खानता शामिल है.
आरोपियों ने कबूला गुनाह
रूरल एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मियों द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में पुन्दाग पेट्रोल पंप, बीआईटी ओपी क्षेत्र के दो पेट्रोल पंप, टाटीसिल्वे गेल सीएनजी पंप पर लूटपाट, डोरंडा थाना क्षेत्र के एक दुकान में लूटपाट तथा ओरमांझी थाना क्षेत्र के मेहता होटल के पास के एक दुकान में लूटपाट एवं दुकानदार को चाकू मारने की बात स्वीकार किया गया है. इस घटना में संलिप्त अन्य चिन्हित अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापामारी की जा रही है, साथ हीं अपराधकर्मियों के अपराधिक इतिहास के संबंध में छानबीन की जा रही है.
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