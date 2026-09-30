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पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले में सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र को सुनकर दिया है.