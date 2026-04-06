अलीगढ़ में दारोगा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस लाइन में शोक सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई

अलीगढ़ में दारोगा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस लाइन में शोक सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई
Police Sub Inspector Dies in Road Accident in Aligarh Given Final Farewell with Ceremonial Salute at Police Lines
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:45 PM IST
अलीगढ़:अलीगढ़ में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा की मौत हो गई, जिससे पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. थाना सासनी गेट क्षेत्र में हुए इस हादसे में 55 वर्षीय उपनिरीक्षक बृषपाल सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वह मूल रूप से मैनपुरी जिले के भवानीगढ़ गांव के निवासी थे और वर्तमान में थाना लोधा में तैनात थे.
जानकारी के अनुसार, बृषपाल सिंह का हाल ही में अतरौली थाने से लोधा थाने में तबादला हुआ था. सोमवार को वह अतरौली से अपनी बाइक पर सामान लेकर लोधा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सासनी गेट चौराहे के पास नगर निगम के एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और मृत घोषित कर दिया. इस खबर के सामने आते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई और साथी कर्मियों में गहरा दुख देखा गया.
दुर्घटना में असामयिक निधन के बाद उपनिरीक्षक बृषपाल सिंह के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर लाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ शोक सलामी दी गई. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीन कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
अधिकारियों और परिजनों ने दिवंगत उपनिरीक्षक को पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. सेरिमोनियल गार्ड द्वारा शोक सलामी दी गई और अधिकारियों ने कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी. इस दौरान पूरा पुलिस परिवार गमगीन नजर आया.
वरिष्ठ अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई.