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अलीगढ़ में दारोगा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस लाइन में शोक सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई

अलीगढ़ में दारोगा की सड़क हादसे में मौत. ( ETV BHARAT )

अलीगढ़:अलीगढ़ में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा की मौत हो गई, जिससे पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. थाना सासनी गेट क्षेत्र में हुए इस हादसे में 55 वर्षीय उपनिरीक्षक बृषपाल सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वह मूल रूप से मैनपुरी जिले के भवानीगढ़ गांव के निवासी थे और वर्तमान में थाना लोधा में तैनात थे. जानकारी के अनुसार, बृषपाल सिंह का हाल ही में अतरौली थाने से लोधा थाने में तबादला हुआ था. सोमवार को वह अतरौली से अपनी बाइक पर सामान लेकर लोधा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सासनी गेट चौराहे के पास नगर निगम के एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. अलीगढ़ में दारोगा की सड़क हादसे में मौत. (ETV BHARAT) टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.