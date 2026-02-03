ETV Bharat / state

खतरनाक स्टंट पर कसडोल पुलिस की सख्त कार्रवाई, कार और बाइक से युवकों ने खतरे में डाली थी जान

बलौदाबाजार : कसडोल पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. ग्राम कटगी में शाला प्रवेश उत्सव यानी फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान सड़क पर चलती कारों और बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों का वीडियो सामने आया था.जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 युवकों को पकड़ा है,जिसमें से 10 नाबालिग हैं.

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई

पुलिस ने युवकों के ना सिर्फ वाहन जब्त किए, बल्कि लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन के मामले में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब लगातार सड़क दुर्घटनाओं और युवाओं के स्टंट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं.पुलिस का साफ कहना है कि सड़क मनोरंजन या स्टंट का मैदान नहीं है और ऐसे कृत्य किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.



कब का है मामला ?



आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में ग्राम कटगी स्थित स्कूल के कुछ छात्र और अन्य युवा शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान सड़क मार्ग पर यातायात नियमों का खुला उल्लंघन करते नजर आए.छात्र चारपहिया वाहन और दोपहिया वाहनों को तेज रफ्तार में लहराते हुए स्टंट कर रहे थे. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि स्टंट करने वालों में न केवल स्कूल के वर्तमान छात्र शामिल थे, बल्कि कुछ ड्रॉपआउट छात्र भी इस उपद्रव का हिस्सा थे

एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अनावेदकों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी कसडोल को दिए.निर्देश मिलते ही कसडोल पुलिस सक्रिय हुई और वीडियो फुटेज, सोशल मीडिया क्लिप्स और स्थानीय सूत्रों के आधार पर पहचान प्रक्रिया शुरू की गई. लगातार प्रयासों के बाद दिनांक 02 फरवरी 2026 को पुलिस ने कुल 26 युवाओं को पकड़ लिया.पूछताछ में सभी ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और स्टंट करने की बात स्वीकार की.इन युवकों में से 16 युवक नाबालिग थे,जिन्हें समझाईश देकर छोड़ा गया.