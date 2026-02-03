ETV Bharat / state

खतरनाक स्टंट पर कसडोल पुलिस की सख्त कार्रवाई, कार और बाइक से युवकों ने खतरे में डाली थी जान

बलौदाबाजार की कसडोल पुलिस ने वाहन में स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने कई युवकों को पकड़ा है.

Police strict action against youth
खतरनाक स्टंट पर कसडोल पुलिस की सख्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
बलौदाबाजार : कसडोल पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. ग्राम कटगी में शाला प्रवेश उत्सव यानी फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान सड़क पर चलती कारों और बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों का वीडियो सामने आया था.जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 युवकों को पकड़ा है,जिसमें से 10 नाबालिग हैं.

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई

पुलिस ने युवकों के ना सिर्फ वाहन जब्त किए, बल्कि लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन के मामले में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब लगातार सड़क दुर्घटनाओं और युवाओं के स्टंट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं.पुलिस का साफ कहना है कि सड़क मनोरंजन या स्टंट का मैदान नहीं है और ऐसे कृत्य किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.


कब का है मामला ?

आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में ग्राम कटगी स्थित स्कूल के कुछ छात्र और अन्य युवा शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान सड़क मार्ग पर यातायात नियमों का खुला उल्लंघन करते नजर आए.छात्र चारपहिया वाहन और दोपहिया वाहनों को तेज रफ्तार में लहराते हुए स्टंट कर रहे थे. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि स्टंट करने वालों में न केवल स्कूल के वर्तमान छात्र शामिल थे, बल्कि कुछ ड्रॉपआउट छात्र भी इस उपद्रव का हिस्सा थे

एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अनावेदकों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी कसडोल को दिए.निर्देश मिलते ही कसडोल पुलिस सक्रिय हुई और वीडियो फुटेज, सोशल मीडिया क्लिप्स और स्थानीय सूत्रों के आधार पर पहचान प्रक्रिया शुरू की गई. लगातार प्रयासों के बाद दिनांक 02 फरवरी 2026 को पुलिस ने कुल 26 युवाओं को पकड़ लिया.पूछताछ में सभी ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और स्टंट करने की बात स्वीकार की.इन युवकों में से 16 युवक नाबालिग थे,जिन्हें समझाईश देकर छोड़ा गया.

10 अनावेदकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

वयस्क 10 अनावेदकों के खिलाफ कसडोल पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. इसके साथ ही प्रकरण में 02 चारपहिया वाहन और 02 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिनका उपयोग स्टंट और उपद्रव में किया गया था. पुलिस का कहना है कि वाहन जब्ती का उद्देश्य यह संदेश देना है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन का उपयोग कानून तोड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए करेगा, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.



पुलिस की युवा वर्ग से अपील

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से युवाओं को साफ संदेश दिया है कि स्टंट करना न तो बहादुरी है और न ही मनोरंजन. यह आपकी जान के साथ-साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा है. एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को जिंदगी भर का दुख दे सकती है और आपका भविष्य भी अंधकार में जा सकता है. पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की नियमित निगरानी करें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें अच्छे-बुरे की समझ दें.

