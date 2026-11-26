जंगलों में पुलिस की स्थायी मौजूदगी, खुफिया तंत्र की पैनी नजर और विकास की दस्तक ने कमजोर की झारखंड में नक्सलियों की पकड़
झारखंड में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. इसके पीछे झारखंड पुलिस की विशेष रणनीति रही है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : November 26, 2026 at 2:36 PM IST
रांचीः झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने की कहानी सिर्फ मुठभेड़ों, गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण के बेहतर आंकड़ों तक सीमित नहीं है. इसके पीछे पिछले करीब दो दशक में बदली गई एक ऐसी रणनीति है, जिसमें बंदूक के साथ खुफिया जानकारी, विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा कैंपों का विस्तार और विकास कार्यों को भी बराबर की अहमियत दी गई. कभी जिन जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पुलिस के लिए पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहां अब सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी है. जिन गांवों में सरकारी अधिकारी जाने से कतराते थे, वहां प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी हैं. पुलिस के मुताबिक, नक्सलवाद के प्रभाव को कमजोर करने में इन बदलावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
पुलिस मुख्यालय ने तैयार की रिपोर्ट
झारखंड पुलिस के 'Fightback against LWE: Jharkhand's Success Story' में नक्सलवाद के खिलाफ इस बदली हुई रणनीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के मुताबिक, वर्ष 2016 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित थे, जबकि 2026 में यह संख्या शून्य हो गई है. वर्ष 2009 में जहां नक्सली हिंसा की 512 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2026 में अक्टूबर तक इनकी संख्या 36 रह गई. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक यह बदलाव किसी एक कार्रवाई का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार चलाए गए बहुआयामी अभियान का नतीजा है.
नक्सलियों की रणनीति समझने में खुफिया तंत्र की भूमिका
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा बदलाव खुफिया तंत्र को मजबूत करने के रूप में सामने आया. पहले पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नक्सलियों की मौजूदगी, उनकी आवाजाही, संगठनात्मक गतिविधियों और हमले की योजना की समय रहते जानकारी जुटाना था.
जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सली स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाते थे. उन्हें इलाके की जानकारी होती थी, जबकि सुरक्षा बलों को कई बार अभियान के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. इस चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 2018 में राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआइबी) की स्थापना की गई. इसका उद्देश्य नक्सल गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों तक समय पर पहुंचाना था.
खुफिया तंत्र मजबूत हुआ तो अभियान को मिली दिशा
झारखंड पुलिस का खुफिया तंत्र मजबूत होने से अभियान का तरीका भी बदल गया. नक्सलियों को लेकर खुफिया सूचना अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को मिलने लगे. जिसके बाद किसी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया रणनीति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाकर पहले से सुरक्षा योजना तैयार किया जाने लगा.
मानव आधारित सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों से मिलने वाली जानकारियों के बेहतर इस्तेमाल को भी प्राथमिकता दी जाने लगी. खुफिया सूचनाओं के आधार पर नक्सलियों की गतिविधियों वाले इलाकों की पहचान, उनके नेटवर्क की जानकारी और अभियान की योजना तैयार करने में मदद मिली. इसने सुरक्षा बलों को अंधेरे में अभियान चलाने के बजाय खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करने की क्षमता दी.
झारखंड जगुआर ने जंगलों में अभियान की क्षमता बढ़ाई
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में झारखंड जगुआर राज्य की विशेष ताकत बनकर उभरा. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जहां सामान्य पुलिस बल के लिए हर इलाके में एक जैसी अभियान क्षमता बनाए रखना आसान नहीं था. घने जंगल, ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते और नक्सलियों की ओर से किए जाने वाले घात लगाकर हमले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं. ऐसे हालात में विशेष रूप से प्रशिक्षित बल की जरूरत महसूस की गई. झारखंड जगुआर को इसी उद्देश्य से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए विकसित किया गया. इसके जवानों को जंगलों में अभियान चलाने, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने और नक्सली गतिविधियों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया.
इस विशेष बल की मौजूदगी से पुलिस को उन क्षेत्रों में अभियान चलाने की क्षमता मिली, जहां पहले सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता था. विशेष प्रशिक्षण, विस्फोटक और बम निरोधक गतिविधियों से जुड़ी विशेषज्ञता और अभियान संबंधी दक्षता ने नक्सल विरोधी कार्रवाई को नई दिशा दी. झारखंड जगुआर की भूमिका केवल अभियान में भागीदारी तक सीमित नहीं रही. इसे प्रशिक्षण क्षमता विकसित करने वाली इकाई के रूप में भी आगे बढ़ाया गया. इससे राज्य के अन्य पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को भी नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद मिली.
सुरक्षा कैंपों से ध्वस्त हुए नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाने
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना बेहद कारगर साबित हुई. दरअसल, लंबे समय तक नक्सलियों को उन इलाकों में बढ़त हासिल रही, जहां पुलिस और प्रशासन की नियमित मौजूदगी नहीं थी. घने जंगलों और दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने में लगने वाला समय नक्सलियों को अपनी गतिविधियां संचालित करने का अवसर देता था. सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित होने से इस स्थिति में बदलाव आया.
कैंपों की वजह से पुलिस को किसी घटना के बाद जिला मुख्यालय या दूर स्थित थाने से लंबी दूरी तय करके पहुंचने पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ने से त्वरित कार्रवाई और नियमित निगरानी संभव हुई. इन कैंपों का महत्व केवल सुरक्षा बलों की तैनाती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इनके जरिए आसपास के गांवों में पुलिस की पहुंच बढ़ी. स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याएं सुनने और प्रशासनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिली.
नक्सलियों का रूट हुआ ब्रेक
नए कैंपों ने नक्सलियों के लिए उन इलाकों में पहले की तरह बेरोकटोक आवाजाही करना कठिन बना दिया, जहां कभी उनका प्रभाव अधिक था. सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी ने नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकानों और आवाजाही के पारंपरिक रास्तों पर दबाव बढ़ाया और उनके रूट को ब्रेक कर दिया. इसके बाद पुलिस की रणनीति में सुरक्षा कैंपों को केवल ऑपरेशनल जरूरत नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने का माध्यम भी बन गया.
सुरक्षा कैंपों से विकास का रास्ता खुला
नक्सलवाद के प्रभाव वाले इलाकों में केवल पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना पर्याप्त नहीं था. इन क्षेत्रों में दशकों से विकास की रफ्तार भी प्रभावित रही थी. सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने ग्रामीणों को मुख्यधारा से दूर रखा था. नक्सली संगठन इसी स्थिति का फायदा उठाते थे. विकास कार्यों में बाधा डालना, ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को धमकाना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करना उनकी गतिविधियों का हिस्सा रहा.
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला. सड़क और पुल निर्माण से गांवों तक पहुंच आसान हुई. मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से संचार व्यवस्था बेहतर हुई. बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ने से ग्रामीणों के लिए प्रशासन से जुड़ना आसान हुआ.
पुलिस के अनुसार, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि जहां पहले सड़क और संचार सुविधाओं के अभाव में सुरक्षा बलों को अभियान चलाने में कठिनाई होती थी, वहीं बेहतर बुनियादी ढांचे ने पुलिस और प्रशासन दोनों की पहुंच बढ़ा दी. विकास कार्यों ने नक्सलियों की उस पकड़ को कमजोर करने में भी भूमिका निभाई, जो लंबे समय तक सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने वाले इलाकों में बनी हुई थी.
पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय लाया रंग
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल रहा. नक्सलियों की गतिविधियां कई बार जिला और राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती थीं. ऐसे में अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त रणनीति जरूरी थी. राज्य पुलिस, झारखंड जगुआर और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल से सूचनाओं के आधार पर अभियान तैयार करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिली. इससे अलग-अलग एजेंसियों के प्रयासों को एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ाना संभव हुआ.
खुफिया जानकारी और गांवों में प्रशासन की पहुंच
झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह रहा कि सुरक्षा अभियान को केवल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया. खुफिया विभाग ने सूचनाओं का नेटवर्क मजबूत किया, झारखंड जगुआर ने विशेष अभियान क्षमता विकसित की और नए सुरक्षा कैंपों ने दुर्गम इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई. इसके साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई. सड़क, पुल, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं के विस्तार ने उन क्षेत्रों में बदलाव की संभावनाएं पैदा कीं, जहां लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण सामान्य जीवन प्रभावित रहा.
स्थायी विकास से ही पूरी होगी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई
झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या शून्य तक पहुंचना सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है. हालांकि, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, बोकारो और चतरा को पुलिस ने अभी भी Legacy & Thrust Districts के रूप में चिन्हित किया है. चूंकि इन इलाकों में नक्सलियों का थोड़ा प्रभाव बचा हुआ है, इसलिए यहां विशेष नजर रखी जा रही है.
केवल हथियार के बल पर नहीं टूटा नक्सलियों का प्रभाव
कुल मिलाकर, झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ने यह दिखाया कि किसी उग्रवादी संगठन का प्रभाव केवल हथियारों के दम पर नहीं टूटता, बल्कि इसके लिए मजबूत खुफिया तंत्र, प्रशिक्षित सुरक्षा बल, संवेदनशील इलाकों में स्थायी सुरक्षा मौजूदगी और विकास की निरंतर पहुंच जरूरी है. जंगलों में पुलिस की मौजूदगी और गांवों तक विकास की दस्तक ने मिलकर नक्सलवाद के पुराने प्रभाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
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