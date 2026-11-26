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जंगलों में पुलिस की स्थायी मौजूदगी, खुफिया तंत्र की पैनी नजर और विकास की दस्तक ने कमजोर की झारखंड में नक्सलियों की पकड़

रांचीः झारखंड में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने की कहानी सिर्फ मुठभेड़ों, गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण के बेहतर आंकड़ों तक सीमित नहीं है. इसके पीछे पिछले करीब दो दशक में बदली गई एक ऐसी रणनीति है, जिसमें बंदूक के साथ खुफिया जानकारी, विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा कैंपों का विस्तार और विकास कार्यों को भी बराबर की अहमियत दी गई. कभी जिन जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पुलिस के लिए पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहां अब सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी है. जिन गांवों में सरकारी अधिकारी जाने से कतराते थे, वहां प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी हैं. पुलिस के मुताबिक, नक्सलवाद के प्रभाव को कमजोर करने में इन बदलावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

झारखंड पुलिस के 'Fightback against LWE: Jharkhand's Success Story' में नक्सलवाद के खिलाफ इस बदली हुई रणनीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के मुताबिक, वर्ष 2016 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित थे, जबकि 2026 में यह संख्या शून्य हो गई है. वर्ष 2009 में जहां नक्सली हिंसा की 512 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2026 में अक्टूबर तक इनकी संख्या 36 रह गई. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक यह बदलाव किसी एक कार्रवाई का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार चलाए गए बहुआयामी अभियान का नतीजा है.

नक्सलियों की रणनीति समझने में खुफिया तंत्र की भूमिका

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा बदलाव खुफिया तंत्र को मजबूत करने के रूप में सामने आया. पहले पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नक्सलियों की मौजूदगी, उनकी आवाजाही, संगठनात्मक गतिविधियों और हमले की योजना की समय रहते जानकारी जुटाना था.

जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सली स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाते थे. उन्हें इलाके की जानकारी होती थी, जबकि सुरक्षा बलों को कई बार अभियान के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. इस चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 2018 में राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआइबी) की स्थापना की गई. इसका उद्देश्य नक्सल गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों तक समय पर पहुंचाना था.

खुफिया तंत्र मजबूत हुआ तो अभियान को मिली दिशा

झारखंड पुलिस का खुफिया तंत्र मजबूत होने से अभियान का तरीका भी बदल गया. नक्सलियों को लेकर खुफिया सूचना अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को मिलने लगे. जिसके बाद किसी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया रणनीति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाकर पहले से सुरक्षा योजना तैयार किया जाने लगा.

मानव आधारित सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों से मिलने वाली जानकारियों के बेहतर इस्तेमाल को भी प्राथमिकता दी जाने लगी. खुफिया सूचनाओं के आधार पर नक्सलियों की गतिविधियों वाले इलाकों की पहचान, उनके नेटवर्क की जानकारी और अभियान की योजना तैयार करने में मदद मिली. इसने सुरक्षा बलों को अंधेरे में अभियान चलाने के बजाय खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करने की क्षमता दी.

झारखंड जगुआर ने जंगलों में अभियान की क्षमता बढ़ाई

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में झारखंड जगुआर राज्य की विशेष ताकत बनकर उभरा. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जहां सामान्य पुलिस बल के लिए हर इलाके में एक जैसी अभियान क्षमता बनाए रखना आसान नहीं था. घने जंगल, ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते और नक्सलियों की ओर से किए जाने वाले घात लगाकर हमले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं. ऐसे हालात में विशेष रूप से प्रशिक्षित बल की जरूरत महसूस की गई. झारखंड जगुआर को इसी उद्देश्य से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए विकसित किया गया. इसके जवानों को जंगलों में अभियान चलाने, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने और नक्सली गतिविधियों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

इस विशेष बल की मौजूदगी से पुलिस को उन क्षेत्रों में अभियान चलाने की क्षमता मिली, जहां पहले सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता था. विशेष प्रशिक्षण, विस्फोटक और बम निरोधक गतिविधियों से जुड़ी विशेषज्ञता और अभियान संबंधी दक्षता ने नक्सल विरोधी कार्रवाई को नई दिशा दी. झारखंड जगुआर की भूमिका केवल अभियान में भागीदारी तक सीमित नहीं रही. इसे प्रशिक्षण क्षमता विकसित करने वाली इकाई के रूप में भी आगे बढ़ाया गया. इससे राज्य के अन्य पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को भी नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद मिली.

सुरक्षा कैंपों से ध्वस्त हुए नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाने

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना बेहद कारगर साबित हुई. दरअसल, लंबे समय तक नक्सलियों को उन इलाकों में बढ़त हासिल रही, जहां पुलिस और प्रशासन की नियमित मौजूदगी नहीं थी. घने जंगलों और दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने में लगने वाला समय नक्सलियों को अपनी गतिविधियां संचालित करने का अवसर देता था. सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित होने से इस स्थिति में बदलाव आया.

कैंपों की वजह से पुलिस को किसी घटना के बाद जिला मुख्यालय या दूर स्थित थाने से लंबी दूरी तय करके पहुंचने पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ने से त्वरित कार्रवाई और नियमित निगरानी संभव हुई. इन कैंपों का महत्व केवल सुरक्षा बलों की तैनाती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इनके जरिए आसपास के गांवों में पुलिस की पहुंच बढ़ी. स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याएं सुनने और प्रशासनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिली.

नक्सलियों का रूट हुआ ब्रेक

नए कैंपों ने नक्सलियों के लिए उन इलाकों में पहले की तरह बेरोकटोक आवाजाही करना कठिन बना दिया, जहां कभी उनका प्रभाव अधिक था. सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी ने नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकानों और आवाजाही के पारंपरिक रास्तों पर दबाव बढ़ाया और उनके रूट को ब्रेक कर दिया. इसके बाद पुलिस की रणनीति में सुरक्षा कैंपों को केवल ऑपरेशनल जरूरत नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने का माध्यम भी बन गया.