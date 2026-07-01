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लखनऊ में विधान भवन घेरने निकले ग्राम रोजगार सेवकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका

विधानभवन घेरने निकले ग्राम रोजगारसेवकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, संगठन ने दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी करे सरकार नहीं तो शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना.

Protest by Gram Rozgar Sevaks
लखनऊ में प्रदर्शन करते ग्राम रोजगार सेवक. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं काफी दिनों से लंबित हैं. कई बार समस्याओं के समाधान को लेकर आधिकारिक स्तर पर वार्ता हुई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समाधान नहीं हुआ. आखिरकार ग्राम रोजगार सेवकों के सब्र का बांध टूट गया.

बुधवार को प्रदेश भर से अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने विधान भवन घेरने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर दारुलशफा के सामने ही उन्हें रोक दिया. रोजगार सेवक विधान भवन घेरने की जिद पर अड़े तो पुलिस ने उन्हें विरासत में ले लिया और प्रदर्शन समाप्त कराया.

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा. फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल के साथ ही विधान भवन का हरहाल में घेराव करेंगे.

ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम लखन तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार अक्टूबर 2021 को ग्राम रोजगार सेवकों के हित में कई घोषणाएं की थीं, लेकिन उन घोषणाओं को लगभग पांच साल होने को हैं आज तक लागू नहीं किया गया है. शासन स्तर पर कई बार मांग उठाई गई. वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है.

उनका कहना है कि वर्तमान में सिर्फ 7,788 रुपए प्रतिमाह कर्मचारियों को मानदेय मिलता है. पिछले डेढ़ से दो वर्षों में कई ग्राम रोजगार सेवकों को इस मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है. आर्थिक संकट के चलते जीवन यापन मुश्किल हो रहा है.

प्रदेश उपाध्यक्ष राम लखन का कहना है कि आर्थिक तंगी और उपेक्षा के चलते कई ग्राम रोजगार सेवक अब तक आत्महत्या तक कर चुके हैं, फिर भी सरकार और प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है.

उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर प्रमुख सचिव स्तर की वार्ता में मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल के साथ ही विधान भवन का घेराव कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा.

:प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि ग्राम रोजगार सेवकों ने हमेशा सरकार के हित में ही काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है. जनता को योजनाओं के बारे में जागरूक किया है. उन्हें जानकारी दी है. जहां भी सरकार को आवश्यकता पड़ी ग्राम रोजगार सेवकों ने बिना कुछ सोचे समझे शत- प्रतिशत योगदान किया है.

इसके बावजूद सरकार ग्राम रोजगार सेवकों की ही समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है. यह दुखद है. अब सरकार को समस्या का समाधान हरहाल में करना ही होगा.

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