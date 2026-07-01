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लखनऊ में विधान भवन घेरने निकले ग्राम रोजगार सेवकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका

लखनऊ: ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं काफी दिनों से लंबित हैं. कई बार समस्याओं के समाधान को लेकर आधिकारिक स्तर पर वार्ता हुई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समाधान नहीं हुआ. आखिरकार ग्राम रोजगार सेवकों के सब्र का बांध टूट गया.

बुधवार को प्रदेश भर से अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने विधान भवन घेरने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर दारुलशफा के सामने ही उन्हें रोक दिया. रोजगार सेवक विधान भवन घेरने की जिद पर अड़े तो पुलिस ने उन्हें विरासत में ले लिया और प्रदर्शन समाप्त कराया.

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा. फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल के साथ ही विधान भवन का हरहाल में घेराव करेंगे.

ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम लखन तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार अक्टूबर 2021 को ग्राम रोजगार सेवकों के हित में कई घोषणाएं की थीं, लेकिन उन घोषणाओं को लगभग पांच साल होने को हैं आज तक लागू नहीं किया गया है. शासन स्तर पर कई बार मांग उठाई गई. वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है.

उनका कहना है कि वर्तमान में सिर्फ 7,788 रुपए प्रतिमाह कर्मचारियों को मानदेय मिलता है. पिछले डेढ़ से दो वर्षों में कई ग्राम रोजगार सेवकों को इस मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है. आर्थिक संकट के चलते जीवन यापन मुश्किल हो रहा है.