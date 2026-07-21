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करनाल के बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों को रोका, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में कर रहे थे दिल्ली कूच

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली कूच पर निकले किसानों को हरियाणा पुलिस ने करनाल के बस्ताड़ा टोल पर रोक दिया.

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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करनाल: भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में 'देश बचाओ मोर्चा' के आह्वान पर दिल्ली के किसान घाट में आयोजित महापंचायत में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब से हजारों किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए. लेकिन करनाल के दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर किसानों के काफिले को रोक दिया. पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक तनातनी का माहौल बना रहा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

अर्धनग्न होकर पैदल मार्च, सरकार के खिलाफ जताया रोषः दिल्ली जाने से रोके जाने पर कई किसानों ने अपना विरोध अनोखे अंदाज में दर्ज कराया. उन्होंने अपनी गाड़ियां टोल प्लाजा पर ही खड़ी कर दीं और अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ने लगे. किसानों का कहना था कि "जब ट्रैक्टरों पर रोक लगी तो वे निजी वाहनों से जा रहे थे, लेकिन अब गाड़ियां भी रोक दी गईं. ऐसे में उनके पास पैदल मार्च के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा."

दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने बस्ताड़ा टोल पर रोका (ETV Bharat)

'अब पंचायत करने का अधिकार भी छीना जा रहा': प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि "दिल्ली में कोई धरना या प्रदर्शन नहीं, बल्कि केवल महापंचायत आयोजित की गई थी, फिर भी उन्हें राजधानी पहुंचने से रोका गया." किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है और अब शांतिपूर्ण पंचायत करने की आजादी भी छीनी जा रही है. किसानों ने यह भी कहा कि कई किसान नेताओं को पहले ही नजरबंद कर दिया गया है. उनका दावा है कि प्रमुख किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी एक शोकसभा में जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर किसानों की बड़ी चिंता: किसानों का कहना है कि "भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है." उनका आरोप है कि यदि यह समझौता लागू हुआ तो विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों के बढ़ते दबाव से भारतीय किसानों की आय और खेती दोनों प्रभावित होंगी. इसी आशंका को लेकर देशभर के किसान दिल्ली में महापंचायत के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं.

पुलिस का दावा-स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में: घरौंडा के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि "बस्ताड़ा टोल पर कुछ समय के लिए किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर जाम लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. उनके अनुसार करीब 200 किसान यहां से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे." डीएसपी ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि "किसी भी तरह की अफवाह या बहकावे में न आएं." उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की.

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