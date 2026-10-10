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मेरठ में आपत्तिजनक पोस्टर लगे रथ को पुलिस ने रोका, हंगामा, दूसरे पोस्टर लगाए जाने पर बनी सहमति!

मेरठ में धार्मिक आयोजन, महेंद्र दास महाराज (इनसेट) ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : थाना सदर बाजार इलाके में धार्मिक आयोजन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. शुक्रवार को धार्मिक आयोजन के दौरान एक रथ पर आपत्तिजनक पोस्टर लगा होने पर पुलिस ने उसे रुकवा दिया. जिसके बाद पुलिस और आयोजकों के बीच नोकझोंक भी हो गई.

सदर बाजार थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा का कहना था कि इस प्रकार के संवेदनशील पोस्टर और प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी और माहौल बिगड़ने का अंदेशा था. ​विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और आयोजकों से बातचीत की.