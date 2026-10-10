मेरठ में आपत्तिजनक पोस्टर लगे रथ को पुलिस ने रोका, हंगामा, दूसरे पोस्टर लगाए जाने पर बनी सहमति!
थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि संवेदनशील पोस्टर और प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:31 PM IST
मेरठ : थाना सदर बाजार इलाके में धार्मिक आयोजन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. शुक्रवार को धार्मिक आयोजन के दौरान एक रथ पर आपत्तिजनक पोस्टर लगा होने पर पुलिस ने उसे रुकवा दिया. जिसके बाद पुलिस और आयोजकों के बीच नोकझोंक भी हो गई.
सदर बाजार थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा का कहना था कि इस प्रकार के संवेदनशील पोस्टर और प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी और माहौल बिगड़ने का अंदेशा था. विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और आयोजकों से बातचीत की.
पुलिस के समझाने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद यह तय हुआ कि आपत्तिजनक शब्दों वाले पोस्टर को हटा दिया जाए. अंततः दूसरे पोस्टर लगाए जाने पर सहमति बनी. जिसके बाद पुलिस ने बारात को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति दी.
सदर बाजार की सड़क पर शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आयोजकों का दावा था कि यह पोस्टर किसी को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के उद्देश्य से बनाई गई है. विवाद को देखते हुए मुख्य आयोजकों ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट किया कि इस आयोजन के आयोजक उनसे अलग हैं. घंटों चले हंगामे के बाद आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया.
महामंडलेश्वर श्री श्री 108 महेंद्र दास महाराज ने कहा कि यह आयोजन किसी के खिलाफ विरोध या अलग नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल लोगों को सचेत करना है, ताकि वे सतर्क रहें और जागरूक बनें. उन्होंने पुलिस और प्रशासन द्वारा रोके जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को संस्कार और सही मार्ग दिखा रहे हैं, और इस तरह के संदेश हर जगह दिए जाने चाहिए.
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