माघ मेला 2026; पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ को रोका; धक्का मुक्की का आरोप

अनुयायियों का आरोप है कि शंकराचार्य के रथ को पुलिस के जवानों ने सादी वर्दी में खींचकर संगम नोज से 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया. यह शंकराचार्य का अपमान है. इस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना मौनी अमावस्या स्नान के ही वापस लौट गए. जिस समय पुलिस साधुओं को बल पूर्वक हटा रही थी शंकराचार्य काफी क्रोध में नजर आए.

पुलिस कर्मियों और साधुओं के बीच तीखी झड़प हुई. इसके बाद कुछ साधुओं को पुलिसकर्मियों ने घसीट कर वहां से हटा दिया. इस दौरान उनके अनुयायियों और पुलिस बल के बीच तीखी झड़प भी हुई. पुलिस ने कई अनुयायियों को हिरासत में भी लिया है.

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और डीएम मनीष कुमार वर्मा के मनाने के बाद भी जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको वहां से हटाना शुरू किया. इस दौरान साधु- संन्यासियों ने विरोध करना शुरू किया, जिससे बाद हाथापाई हो गई.

प्रयागराज: संगम नगरी में चल रहे माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकरचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन ने रथ पर जाकर संगम स्नान करने से रोक दिया है. इसके बाद नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे गए. उन्होंने कहा कि जबतक प्रशासन सह सम्मान स्नान के लिए नहीं ले जाता स्नान नहीं करूंगा. बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ रथ पर सवार होकर संगम नोज तक जाना चाहते थे, जबकि प्रशासन उनसे पैदल जाकर स्नान करने को कह रहा था. इसी टकराव और हगामें के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम वॉच टॉवर के पास वापसी मार्ग पर 3 घंटे तक खड़े रहे.

क्यों भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले 39 सालों से वह इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मौनी अमावस्या का स्नान करते रहे हैं. शंकराचार्य होने के बाद गरिमा के अनुरूप उन्होंने पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करते रहे हैं. शिविर से मुझे पुलिस अधिकारियों ने ही अपनी सुरक्षा में लेकर संगम नोज तक पहुंचाया था. मैं रथ पर इसलिए सवार होकर आया था कि यहां लाखों श्रद्धालु आए हैं.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर मैं पैदल जाता तो वह मुझे प्रणाम करने, मुझसे बात करने का प्रयास करते. ऐसे में भगदड़ मच सकती थी. इसलिए मैंने रथ पर सवार होकर संगम स्नान का फैसला किया. इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि रथ पर ऊंचाई पर बैठकर में श्रद्धालुओं के अभिवादन का जवाब दे सकता था. इससे कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही थी. मैं संगम के करीब पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों ने मेरे अनुयायियों और साधुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मैं शंकराचार्य हूं और अपने गरिमा के अनुरूप ही पालकी से मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जाना चाह रहा था. प्रशासन ने रोका है. यह उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह किस नियम के विरुद्ध है.

प्रयागराज की मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने मामले पर मीडिया से बातचीत में कहा कि माघ मेले में पालकी- रथ से किसी भी साधु सन्यासी को संगम तक आने की अनुमति नहीं है. पूर्व में माघ मेले में ना ही इस तरह की कोई परंपरा रही है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी तरह की परमिशन भी नहीं ले रखी थी. लिहाजा जब वह पालकी के साथ संगम की तरफ निकले तो उन्हें बीच में पुलिसकर्मियों ने कई जगह रोकने का प्रयास किया पर उनके अनुयायियों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की और बैरिकेडिंग तोड़कर संगम नोज तक पहुंच गए.

यहां पहुंचने के बाद मैंने और पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने उनसे बात की. उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप यहां तक आ ही गए हैं तो अब रथ से उतरकर संगम में जाकर स्नान कीजिए. उनसे बहुत मिन्नत की गई, लेकिन स्वामी जी पालकी और अपने 200 अनुयायियों के साथ संगम में स्नान करने की जिद पर अड़े रहे.



FIR होगी: पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने बताया कि संगम क्षेत्र में 452 सौ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी जांच कराई जाएगी, जिसने वेरिफिकेशन तोड़ी है उसके खिलाफ हम कैसे रजिस्टर्ड करेंगे. मौनी अमावस्या के स्नान में लाखों श्रद्धालु इस वक्त संगम में स्नान कर रहे हैं लिहाजा सुरक्षा से किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं की जा सकती है. यह कानून का सीधा उल्लंघन है और लाखों श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ भी. इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, FIR दर्ज होगी.



अब तक 3.15 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी: बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान में दोपहर 12 बजे तक 3:15 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है. अभी लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. उम्मीद की जा रही है कि रात तक 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु संंगम में स्नान कर लेंगे. मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा से लैस AI तकनीक से पुलिसकर्मी मेला के हर कोने पर नजर बनाए हुए हैं. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एटीएस के साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई है.



