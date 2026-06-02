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हजारीबाग के ऐसे चार मामले जो पुलिस के लिए है अबूझ पहेली, अब तक नहीं हो सका है खुलासा

जिले का दूसरा सामूहिक संदिग्ध मौत मामला सदर थाना के ओकनी मोहल्ला से जुड़ा हुआ है. जहां एक घर में भीषण अग्निकांड हुआ था. जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी. घटना जुलाई 2021 में लोहसिंघना थाना क्षेत्र के ओकनी के विश्वकर्मा मोहल्ला में हुई थी.

इस घटना की चर्चा आज भी हजारीबाग के हर एक लोगों के जुबां पर है. इस घटना में महावीर माहेश्वरी (परिवार के मुखिया), किरण माहेश्वरी (पत्नी), नरेश माहेश्वरी (बेटा), प्रीति माहेश्वरी (बहू), अमन माहेश्वरी (10 वर्षीय पोता), अन्वी उर्फ परी (6 वर्षीय पोती) का शव बरामद हुआ था. महावीर माहेश्वरी और उनकी बहू प्रीति के शव कमरे में मिले थे. नरेश माहेश्वरी का शव अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ था. किरण माहेश्वरी का शव बिस्तर पर पड़ा था. वहीं दोनों बच्चे का शव भी बिस्तर के कोने पर पड़ा हुआ था.

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच एसआईटी और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है लेकिन जांच का अब तक अंत नहीं हो पाया है. अभी भी परिवार और हजारीबाग के लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यापारी माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत कैसे हुई थी.

हजारीबाग का बहुत चर्चित माहेश्वरी संदिग्ध मौत मामले का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है. 15 जुलाई 2018 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खजांची तालाब के पास स्थित सीडीएम अपार्टमेंट में माहेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई. इस बहुचर्चित मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस और सीआईडी द्वारा की गई थी लेकिन मामले का उद्भेदन नहीं हो पाया.

हजारीबागः जिले में जब भी सामूहिक हत्याकांड हुआ है तो पुलिस उसकी गुत्थी सुलझा नहीं पाई है. एक बार फिर हजारीबाग पुलिस के सामने दो नाबालिग की हत्या चुनौती बन गई है. पिछले दिनों 12 साल की बच्ची और उसका 3 साल का भाई का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद हुआ. 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद में पुलिस के हाथ खाली है. हजारीबाग के चार महत्वपूर्ण हत्याकांड जिसे अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है.

मृतकों में सरोज विश्वकर्मा उर्फ मुन्ना (47 वर्ष), उनकी पत्नी सोनम देवी (42 वर्ष), और 6 वर्षीय बेटा आयुष शामिल था. घटना देर रात की थी सोते समय यह हादसा हुआ था. कमरे से बरामद शवों की स्थिति को देखकर आशंका जताई गई कि शॉर्ट-सर्किट या करंट लगने से आग लगी होगी. हालांकि, कमरे की कुंडी में बिजली के तार लिपटे होने के कारण इसे हत्या या किसी साजिश का भी एंगल दिया गया, जिसकी जांच रांची से आई फॉरेंसिक टीम ने की थी. इस मामले का भी हजारीबाग पुलिस ने उद्भेदन अब तक नहीं कर पाई है.

तीन का शव जंगल से बरामद

हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 27 मार्च को पोता जंगल स्थित नदी से तीन लोगों का शव बरामद किया था. मृतकों की पहचान 27 वर्षीय आदिल हुसैन, 19 वर्षीय सानिया परवीन और खुशी के रूप में हुई है. तीनों पिछले कई दिन से लापता थे जिनकी तलाश परिजन कर रहे थे. गुमशुदगी की शिकायत मुफस्सिल थाना को दी गई थी. पुलिस तलाश करने में नाकामयाब साबित हुई थी. शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे. घटना की जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी हजारीबाग पहुंचे थे और जल्द से जल्द घटना का उद्भेदन करने की बात कही थी. इस घटना का भी पुलिस एक महीने से अधिक बीतने के बाद खुलासा नहीं कर पाई है.

भाई-बहन का शव बरामद

हजारीबाग में दिल दहला देने वाली घटना सोमवार को घटी है. 27 मई से गायब सगे भाई-बहन का शव बरामद हुआ. बहन तमन्ना परवीन उम्र लगभग 12 साल का शव रविवार देर शाम सिंदूर के सिंदूर नदी से बरामद हुआ था तो 3 साल के भाई का शव 12 घंटे के अंदर सिंदूर इलाके के ही एक कुंआ से बरामद हुआ. घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी था लोगों ने झंडा चौक घंटों जाम रखा. स्थानीय विधायक प्रदीप प्रसाद भी घंटा चौक पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर सवाल खड़ा किये थे.

इस मामले को लेकर एएसपी अभियान अमित कुमार ने बताया कि एसआईटी पटना, रांची और गिरिडीह तीन जगह छापेमारी कर रही है. मुख्य आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है. कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. उनसे भी पूछताछ की जा रही है. बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इन्होंने यह भी कहा कि जो आरोपी हैं उसके ऊपर पहले से हत्या का मामला दर्ज है.

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