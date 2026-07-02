ETV Bharat / state

दुमका कोर्ट को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, डॉग स्क्वॉड के साथ एसपी ने किया निरीक्षण

एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र आया है, जिसमें कोर्ट पर हमले की धमकी दी गई थी. बांग्ला भाषा में लिखे इस पत्र में बकायदा चंचल राय के नाम से एक आधार कार्ड अटैच किया गया है, जिसमें उसका पता पश्चिम बंगाल का जिला पूर्वी बर्दमान लिखा हुआ है.

दुमका: जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आए धमकी भरे पत्र ने दुमका में हड़कंप मचा दिया है. जिसके बाद पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यह धमकी दुमका और गोड्डा दोनों जिलों के लिए दी गई है. दुमका एसपी खुद जांच के लिए कोर्ट पहुंचे.

एसपी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से उन्हें इस पत्र की प्रति भेजी गई है. पत्र मिलने के बाद हमने त्वरित एक्शन लेते हुए आधार कार्ड में दिए गए एड्रेस को लोकेट किया और संबंधित थाने को फोन करके चंचल राय से संबंधित जानकारी ली. अभी चंचल राय पुलिस की निगरानी में है, जहां उसका साफ कहना है कि हमने ऐसी कोई धमकी भरी चिट्ठी नहीं लिखी है. उसका कहना है कि ये मेरे साथ किसी ने साजिश की है. एसपी ने कहा कि दुमका पुलिस भी चंचल राय से पूछताछ के लिए यहां से रवाना हो चुकी है. खास बात यह है कि पत्र में दी गई धमकी दुमका और गोड्डा दोनों कोर्ट पर हमले करने की है.

डॉग स्क्वॉड साथ एसपी ने किया कोर्ट का निरीक्षण

इधर, दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीम के साथ दुमका व्यवहार कोर्ट का बारिकी के साथ निरीक्षण किया. एसपी ने बताया कि वैसे तो कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरती जाती है लेकिन इस पत्र के माध्यम से धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में ‘ईमेल बम थ्रेट’ का साया, रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप

धनबाद कोर्ट को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां, वकीलों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज

धनबाद कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार ईमेल से मचा हड़कंप