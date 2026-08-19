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गाजियाबाद: पुलिस थानों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों की छतें बनेगी "मिनी पावर हाउस", जानिए क्या है RESCO मॉडल

गाजियाबाद के सरकारी भवनों की छतों पर RESCO मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे.

Ghaziabad Solar Plant
गाजियाबाद में RESCO मॉडल से लगेंगे सोलर प्लांट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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गाजियाबाद: जिले के सरकारी पुलिस थानों, अस्पतालों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों की खाली छतों का इस्तेमाल अब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा. इन सरकारी भवनों की छतों पर RESCO मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए सरकार को शुरुआती निवेश करने की जरूरत नहीं होगी और प्लांट के रखरखाव का खर्च भी संबंधित निजी डेवलपर उठाएगा.

जिला प्रशासन ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे सरकारी और अर्ध-सरकारी भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां बिजली की खपत 25 किलोवाट या उससे अधिक है. शुरुआती चरण में जिले के पुलिस थानों, सरकारी अस्पतालों, तहसीलों और अन्य प्रमुख सरकारी भवनों को इस योजना में शामिल किया जाएगा.

मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ से खास बातचीत (ETV Bharat)

सरकारी विभाग देगा छत, निजी कंपनी उठाएगी पूरा खर्च

RESCO यानी Renewable Energy Service Company मॉडल में सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च निजी डेवलपर या कंपनी उठाती है. सरकारी विभाग केवल अपने भवन की छत उपलब्ध कराता है. कंपनी अपने खर्च पर सोलर प्लांट स्थापित करने के साथ उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालती है. सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल संबंधित सरकारी भवन में किया जाएगा. बिजली की दर और अन्य शर्तों के लिए सरकारी विभाग और RESCO डेवलपर के बीच Power Purchase Agreement (PPA) किया जाएगा. इस तरह सरकारी विभाग को प्लांट लगाने या उसके रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा.

ऐसे काम करेगा मॉडल

इस व्यवस्था में संबंधित सरकारी विभाग, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) और RESCO डेवलपर के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा. सोलर प्लांट को बिजली ग्रिड से जोड़ा जाएगा और नेट मीटरिंग की व्यवस्था के जरिए सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली तथा ग्रिड से ली गई बिजली का हिसाब रखा जाएगा. दिन के समय सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल सरकारी भवन में किया जाएगा. जरूरत से ज्यादा खपत होने पर अतिरिक्त बिजली ग्रिड से ली जा सकेगी.

30 से अधिक सरकारी भवनों से शुरुआत

गाजियाबाद में शुरुआती चरण में 30 से अधिक सरकारी भवनों को इस मॉडल के तहत शामिल किए जाने की तैयारी है. जिले में तीन बड़े सरकारी अस्पताल, करीब 25 पुलिस थाने, तीन तहसीलें, जिला मुख्यालय और कई अन्य सरकारी कार्यालय मौजूद हैं. RESCO डेवलपर इन भवनों का सर्वे कर बिजली की मौजूदा खपत का आकलन करेगा. इसी आधार पर सोलर प्लांट की क्षमता तय की जाएगी.

सरकार को फायदा

इस मॉडल से सरकारी भवनों की खाली छतों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा. साथ ही DISCOM से खरीदी जाने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी और सरकारी कार्यालयों की बिजली लागत में भी कमी आने की उम्मीद है. सबसे अहम बात यह है कि ‘जीरो अपफ्रंट कॉस्ट’ मॉडल होने के कारण सरकार को प्लांट लगाने के लिए शुरुआती पूंजी खर्च नहीं करनी होगी. गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ के नेतृत्व में इस मॉडल को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में सरकारी अस्पतालों, पुलिस थानों और तहसीलों को चिन्हित किया गया है. जल्द ही अन्य सरकारी भवनों का भी सर्वे कराया जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य सरकारी कार्यालयों की DISCOM पर निर्भरता कम कर स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.

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