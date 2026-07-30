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बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिसकर्मियों की होगी जांच, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया 10 दिन का समय

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कॉमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं थाने. डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:00 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को बलिया के पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा, थाने कॉमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं. पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय लगातार कॉमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं.

इसी के साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है.

कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें. यह आदेश न्यायमूर्ति ने हरेंद्र यादव के ट्रक को एआरटीओ बलिया द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान किया.

ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई एक सब-इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, जो याची और रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार के बीच मालिकाना हक के विवाद से संबंधित है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांस्टेबल से बात की, जिसने बताया कि उसने अपने जीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले और भाई के नाम पर याची के साथ बिज़नेस शुरू किया. एक ट्रक खरीदा उसे याची चलाता था. कोर्ट ने पाया कि एआरटीओ ने मालिकाना हक के विवाद के संबंध में दरोगा शिवमूर्ति तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही वाहन को ब्लैकलिस्ट किया.

बलिया के पुलिस अधीक्षक ने अपने हलफनामे में कहीं भी यह नहीं बताया कि थाने में तैनात रहते हुए ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाने के लिए कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई. हालात पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय हैरान है कि थाने कॉमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं और पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय बिज़नेस गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं.

अगर यही स्थिति रही तो कानून-व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती क्योंकि थाने बिज़नेस की जगह बन गए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि रसड़ा थाने के इंचार्ज और बलिया के पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल के पक्ष में एआरटीओ बलिया को रिपोर्ट सौंपकर उसे बचाया था. एआरटीओ ने उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उसके ट्रांसफर पर रोक लगाई थी.

इस स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि संबंधित संबंधित थाना गतिविधियों में शामिल लगता है, जैसा कि विभिन्न अधिकारियों के हलफनामे और उसमें कही गई बातों से साफ था. इसके अनुसार, कोर्ट ने डीजीपी को रसड़ा थाने में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करने और वहां तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया.

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