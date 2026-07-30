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बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिसकर्मियों की होगी जांच, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया 10 दिन का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को बलिया के पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा, थाने कॉमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं. पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय लगातार कॉमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं. इसी के साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें. यह आदेश न्यायमूर्ति ने हरेंद्र यादव के ट्रक को एआरटीओ बलिया द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान किया. ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई एक सब-इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, जो याची और रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार के बीच मालिकाना हक के विवाद से संबंधित है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांस्टेबल से बात की, जिसने बताया कि उसने अपने जीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले और भाई के नाम पर याची के साथ बिज़नेस शुरू किया. एक ट्रक खरीदा उसे याची चलाता था. कोर्ट ने पाया कि एआरटीओ ने मालिकाना हक के विवाद के संबंध में दरोगा शिवमूर्ति तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही वाहन को ब्लैकलिस्ट किया.