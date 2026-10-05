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दुमका नगर थाना के प्रभारी अशोक हुए निलंबितः वजह जानकर चौंक जाएंगे

थाना प्रभारी अशोक राम ( ETV Bharat )

दुमकाः जिला के नगर थाना में पांच साल पहले जब्त बाइक की सही जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को नहीं देना दुमका नगर थाना प्रभारी अशोक राम को महंगा पड़ गया.