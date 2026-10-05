दुमका नगर थाना के प्रभारी अशोक हुए निलंबितः वजह जानकर चौंक जाएंगे
दुमका में नगर थाना प्रभारी निलंबित को निलंबित कर दिया है.
Published : October 5, 2026 at 10:43 PM IST
दुमकाः जिला के नगर थाना में पांच साल पहले जब्त बाइक की सही जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को नहीं देना दुमका नगर थाना प्रभारी अशोक राम को महंगा पड़ गया.
एसपी की अनुशंसा पर डीआइजी ने तत्काल प्रभाव ने उन्हें निलंबित कर दिया है. जब तक नए थानेदार की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक मुफस्सिल थाना के थानेदार जगन्नाथ धान नगर का भी काम संभालेंगे
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पांच साल पहले नगर थाना के सामने पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले विमान काहली की बाइक पुलिस ने जब्त की थी. बाइक का परिवहन विभाग ने चालान भी काटा लेकिन गाड़ी मालिक ने कोर्ट से बाइक को मुक्त नहीं कराया.
कुछ दिन पूर्व विमान काहली ने अदालत में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते ही बाइक दिलाने की मांग की. न्यायालय ने नगर थाना को आदेश दिया कि बाइक की स्थिति की पूरी जानकारी लेकर कोर्ट को सूचित किया जाए. थाना प्रभारी अशोक राम ने बाइक की तलाश करने की बजाय आनन-फानन में कोर्ट को सूचित किया कि इस नंबर की कोई भी बाइक उनके थाना में नहीं है.
बाइक की थाना परिसर में खोज जारी रही, आखिर मिल गई बाइक
नगर थाना में पदास्थापित पुलिसकर्मियों ने गहनता से तलाश की तो बाइक जर्जर हालत में एक गड्ढे में गिरी मिली. जिसके चारों ओर झाड़ उग आए थे. अब थाना प्रभारी अशोक राम ने बाइक मिल जाने की जानकारी अदालत को दी तो अदालत ने इस पर नाराजगी जाहिर की.
एसपी ने बताया थाना प्रभारी निलंबित
पहले कोर्ट को बताना कि बाइक नहीं है फिर बताना बाइक मिल गई. इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी अंबर लकड़ा से थाना प्रभारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की. अनुशंसा के बाद डीआईजी थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई की जानकारी दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने दी है, उन्होंने बताया कि यहां थाना प्रभारी ने लापरवाही दिखाई है.
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