रामपुर: बजरंग दल नेता की संदिग्ध मौत; थाने में शव रखकर समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी
सूरज पटेल की मौत को लेकर क्षेत्र में तनाव, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर के खिलाफ केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 6:21 PM IST
रामपुर: बजरंग दल के नेता सूरज पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बुधवार को क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया. आक्रोशित परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ता शव को लेकर मिलक कोतवाली पहुंच गए और परिसर में जमकर हंगामा किया. इस दौरान लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
जानकारी के अनुसार, सूरज पटेल का शव बुधवार सुबह गन्ने के खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला था. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. प्रथम दृष्टया मामला फांसी लगाकर आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर सूरज ने यह कदम उठाया है.
घटना के बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और परिजन शव को लेकर मिलक कोतवाली पहुंच गए और वहां शव रखकर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. हालात को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से बातचीत की.
काफी देर तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सूरज पटेल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था. परिजनों ने आदेश शंखधर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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