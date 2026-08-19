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रामपुर: बजरंग दल नेता की संदिग्ध मौत; थाने में शव रखकर समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: बजरंग दल के नेता सूरज पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बुधवार को क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया. आक्रोशित परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ता शव को लेकर मिलक कोतवाली पहुंच गए और परिसर में जमकर हंगामा किया. इस दौरान लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, सूरज पटेल का शव बुधवार सुबह गन्ने के खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला था. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. प्रथम दृष्टया मामला फांसी लगाकर आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर सूरज ने यह कदम उठाया है.