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समाज को खतरा हुआ तो रद्द होंगे हथियार के लाइसेंस, रामपुर गोलीकांड में कार्रवाई

पलामू: जिले में लाइसेंसी हथियार के अवैध इस्तेमाल को लेकर पुलिस सख्त हो गई है. हाल के दिनों में पलामू में कई ऐसी घटना हुई है, जिसमें लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल हुआ है. हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने लाइसेंसी हथियार को लेकर समीक्षा की थी. समीक्षा के क्रम में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जबकि कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं.

23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग की घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हो गए थे. पुलिस की जांच में फायरिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि इस घटना में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है. पुलिस ने रामपुर घटना के मामले में चार लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

शादी समारोह में इस्तेमाल हुआ था लाइसेंसी हथियार

अप्रैल महीने में पलामू के हरिहरगंज इलाके में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग में भी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था. पुलिस ने हर्ष फायरिंग में शामिल लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है. रामपुर घटना के मामले में सतीश कुमार सिंह की उर्फ मंटू सिंह के दो, चंद्रशेखर सिंह और ध्रुव प्रसाद के हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की है.