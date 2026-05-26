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समाज को खतरा हुआ तो रद्द होंगे हथियार के लाइसेंस, रामपुर गोलीकांड में कार्रवाई

पलामू एसपी ने कहा कि लाइसेंसी हथियार से समाज को खतरा होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 6:30 PM IST

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पलामू: जिले में लाइसेंसी हथियार के अवैध इस्तेमाल को लेकर पुलिस सख्त हो गई है. हाल के दिनों में पलामू में कई ऐसी घटना हुई है, जिसमें लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल हुआ है. हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने लाइसेंसी हथियार को लेकर समीक्षा की थी. समीक्षा के क्रम में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जबकि कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं.

23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग की घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हो गए थे. पुलिस की जांच में फायरिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि इस घटना में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है. पुलिस ने रामपुर घटना के मामले में चार लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

शादी समारोह में इस्तेमाल हुआ था लाइसेंसी हथियार

अप्रैल महीने में पलामू के हरिहरगंज इलाके में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग में भी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था. पुलिस ने हर्ष फायरिंग में शामिल लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है. रामपुर घटना के मामले में सतीश कुमार सिंह की उर्फ मंटू सिंह के दो, चंद्रशेखर सिंह और ध्रुव प्रसाद के हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की है.

जिला पुलिस के द्वारा पलामू में हथियार का लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है. जांच के दौरान अगर इस बात की पुष्टि होती है कि हथियार का लाइसेंस रखने से समाज को खतरा है तो उनके लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. चैनपुर के रामपुर घटना में जिन व्यक्तियों पर आरोप लग रहा है, उनके पास चार लाइसेंसी हथियार हैं. थाना प्रभारी का आवेदन के आधार पर इस घटना में शामिल चार लोगों के हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी

1150 से अधिक लोगों के पास है लाइसेंसी हथियार

पलामू में 1150 से अधिक लोगों के पास हथियार के लाइसेंस हैं. लाइसेंस धारकों की सूची पुलिस के पास है और सभी का सत्यापन किया जा रहा है. इस दौरान पुलिस अभी देख रही है कि जिन लोगों के पास हथियार के लाइसेंस हैं, उन पर मुकदमा दर्ज है या वह किसी अपराधी घटना में शामिल रहे हैं कि नहीं. जेल से बाहर निकलने वाले, जेल से जमानत पर रहने वाले, बलवा में शामिल रहने वाले या अन्य तरह की गतिविधि में शामिल रहने वाले लाइसेंस धारकों की अलग-अलग सूची तैयार की जा रही है.

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