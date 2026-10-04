खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस सख्त, गाजियाबाद में 1346 लोगों पर कार्रवाई
पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के साथ लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है.
Published : October 4, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप दोस्तों के साथ सड़क किनारे, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने को सामान्य बात समझते हैं तो सावधान हो जाइए. गाज़ियाबाद में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती शुरू कर दी है. सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने वालों पर पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है. ऐसे में घर के बाहर खुले में शराब पीना आपको भारी पड़ सकता है और पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस में 3 अक्टूबर की रात सभी थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस टीमों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, पार्कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की. अभियान में खुले में शराब का सेवन करते मिले 1346 लोगों के खिलाफ धारा 34 पुलिस अधिनियम के तहत चालानी की कार्रवाई की गई.
गाजियाबाद में 1346 शराबियों पर पुलिस की कार्यवाई
पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा कार्रवाई ग्रामीण जोन में हुई. यहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 562 लोगों के चालान किए गए. वहीं, नगर जोन में 539 और ट्रांस हिंडन जोन में 245 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई. तीनों दोनों में कुल 1346 लोगों पर कार्रवाई हुई.
खुले में शराब पीने पर होगी कार्रवाई
अक्सर देखने को मिलता है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से कई बार विवाद, मारपीट और अन्य अप्रिय घटनाओं की स्थिति बन जाती है. इससे आसपास मौजूद लोगों को भी परेशानी होती है और कानून व्यवस्था से प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है. इसी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान संचालित किया गया है.
डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ चेकिंग और कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के साथ लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है.
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