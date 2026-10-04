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खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस सख्त, गाजियाबाद में 1346 लोगों पर कार्रवाई

गाजियाबाद में 1346 शराबियों पर पुलिस की कार्यवाई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप दोस्तों के साथ सड़क किनारे, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने को सामान्य बात समझते हैं तो सावधान हो जाइए. गाज़ियाबाद में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती शुरू कर दी है. सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने वालों पर पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है. ऐसे में घर के बाहर खुले में शराब पीना आपको भारी पड़ सकता है और पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.