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25 साल से पुलिसकर्मियों को खिलाया खाना, बेटे की शादी में थाने ने निभाया मायरे का फर्ज

उदयपुर के प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मियों ने वहां काम करने वाली एक महिला के बेटे की शादी में 1.11 लाख रुपए का मायरा भरा.

police filled mayara in udaipur
मायरे के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 2:03 PM IST

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उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में प्रतापनगर थाने में काम करने वाली एक महिला के बेटे की शादी में पुलिसकर्मियों ने परिवार बनकर ऐसा मायरा भरा कि यह मिसाल बन गया. पिछले 25 वर्षों से थाने में पुलिसकर्मियों के लिए भोजन बनाने वाली मीराबाई के बेटे की शादी में थाने के स्टाफ ने मिलकर 1.11 लाख रुपए का मायरा भरा. रविवार शाम प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों के साथ मीराबाई के सुंदरवास स्थित घर पहुंचे. सभी पुलिसकर्मी पारंपरिक राजस्थानी साफा पहने हुए थे और उनके हाथों में नोटों व कपड़ों से सजे थाल थे. पुलिस टीम के पहुंचते ही मीराबाई और उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने मीराबाई को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया. इसके बाद थाने के स्टाफ की ओर से ढोल-नगाड़ों की थाप पर 1.11 लाख रुपए की राशि भेंट की गई. यह सम्मान और अपनापन देखकर मीराबाई भावुक हो गईं. सब इंस्पेक्टर रेणू खोईवाल ने बताया कि मीराबाई सिर्फ थाने में भोजन बनाने वाली महिला नहीं हैं, बल्कि पूरे स्टाफ के लिए मां जैसी हैं. वे रोज खाना बनाकर सभी को खुद बुलाकर खिलाती हैं और बार-बार पूछती हैं कि किसी को और खाना चाहिए तो नहीं. ऐसे में उनकी खुशियों में शामिल होना और बेटे की शादी में मायरा भरना हम सभी का फर्ज था.

मायरा ले जाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: नारायणपुर पुलिस ने पेश की मिसाल, थाने के सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में भरा 1.60 लाख का मायरा

police filled mayara in udaipur
मायरा भरने के बाद गले लगती महिला (ETV Bharat Udaipur)

मीराबाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. उन्होंने बताया कि शादी के महज एक साल बाद ही उनके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उस समय उनका बेटा मुकेश हुआ ही था. पति के निधन के बाद उन्होंने घर-घर जाकर झाड़ू-पोंछा कर बेटे की परवरिश की. बाद में तत्कालीन थानाधिकारी घनश्यामजी के घर खाना बनाने का काम मिला, जहां से उन्हें प्रतापनगर थाने में भोजन बनाने का काम दिया गया. उन्होंने तीन हजार रुपए मासिक वेतन से काम शुरू किया था.

भाइयों की कमी दूर की: मीराबाई के तीन भाई हैं, लेकिन पारिवारिक नाराजगी के कारण दो भाई बेटे की शादी में नहीं आए. ऐसे में प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मियों ने मायरा भरकर न सिर्फ परिवार की कमी पूरी की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वर्दी के पीछे इंसानियत और रिश्तों की गर्माहट भी होती है.

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मायरा ले जाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Udaipur)

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