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25 साल से पुलिसकर्मियों को खिलाया खाना, बेटे की शादी में थाने ने निभाया मायरे का फर्ज

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में प्रतापनगर थाने में काम करने वाली एक महिला के बेटे की शादी में पुलिसकर्मियों ने परिवार बनकर ऐसा मायरा भरा कि यह मिसाल बन गया. पिछले 25 वर्षों से थाने में पुलिसकर्मियों के लिए भोजन बनाने वाली मीराबाई के बेटे की शादी में थाने के स्टाफ ने मिलकर 1.11 लाख रुपए का मायरा भरा. रविवार शाम प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों के साथ मीराबाई के सुंदरवास स्थित घर पहुंचे. सभी पुलिसकर्मी पारंपरिक राजस्थानी साफा पहने हुए थे और उनके हाथों में नोटों व कपड़ों से सजे थाल थे. पुलिस टीम के पहुंचते ही मीराबाई और उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने मीराबाई को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया. इसके बाद थाने के स्टाफ की ओर से ढोल-नगाड़ों की थाप पर 1.11 लाख रुपए की राशि भेंट की गई. यह सम्मान और अपनापन देखकर मीराबाई भावुक हो गईं. सब इंस्पेक्टर रेणू खोईवाल ने बताया कि मीराबाई सिर्फ थाने में भोजन बनाने वाली महिला नहीं हैं, बल्कि पूरे स्टाफ के लिए मां जैसी हैं. वे रोज खाना बनाकर सभी को खुद बुलाकर खिलाती हैं और बार-बार पूछती हैं कि किसी को और खाना चाहिए तो नहीं. ऐसे में उनकी खुशियों में शामिल होना और बेटे की शादी में मायरा भरना हम सभी का फर्ज था.