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लोहरदगा मर्डर केस में खुलासा, दो दोस्तों ने मिलकर की थी हत्या, शव के टुकड़े कर लगाया ठिकाना

लोहरदगा पुलिस ने युवक हत्या मामले को सुलझा लिया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
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लोहरदगा: सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओयना टोंगरी स्थित पत्थर खदान से बरामद क्षत-विक्षत शव मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मौके से हत्या में इस्तेमाल हथियार और एक स्कूटी भी बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

दो दोस्तों ने की थी युवक की हत्या

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि नशे के दौरान हुए विवाद के बाद दो दोस्तों ने अपने ही साथी हुसैन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पहले शव के कई टुकड़े किए, फिर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव के शेष अंग, हत्या में प्रयुक्त ब्लेड और शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद की है.

मामले की जानकारी देते एसपी (ETV BHARAT)

शव का सिर और पैर गायब था: एसपी

पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि सात जुलाई को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के ओयना टोंगरी स्थित बंद पत्थर खदान के पानी में एक बोरे में शव देखा गया. सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. खदान से निकाले गए बोरे में एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसमें शव के सिर और दोनों पैर गायब थे.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. शव की पहचान न्यू आजाद बस्ती निवासी 22 वर्षीय हुसैन अंसारी के रूप में हुई. मृतक के पिता मिकायल मीर के बयान पर सदर थाना में हत्या, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. इस मामले में पुलिस ने नूर नगर निवासी 22 वर्षीय अरमान खान और पावरगंज दुर्गाबाड़ी लेन निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद सहवाज अहमद उर्फ राज को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों ने बताया- कैसे हुई हत्या

पूछताछ में दोनों ने बताया कि चार जुलाई की रात दुर्गाबाड़ी लेन स्थित सहवाज के घर में तीनों दोस्त नशा कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दो लोगों ने मिलकर हुसैन अंसारी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपितों ने शव को कई टुकड़ों में काटा फिर सिर और दोनों पैरों को बोरे में भरकर पानी से भरे बंद पत्थर खदान में फेंक दिया. जबकि शरीर के अन्य हिस्सों को जंगल और झाड़ियों में ठिकाने लगाया गया. पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर शव के शेष अंग बरामद कर लिए हैं.

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