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रांची में बुजुर्ग से लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन से लौट रहे हर्ष अपहरण कांड का भी हुआ खुलासा

रांचीः राजधानी रांची में लूट और अपहरण की दो अलग-अलग वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है. एक मामले में गया से लौट रहे 61 वर्षीय व्यक्ति से ऑटो चालक और उसके साथियों ने सुनसान जगह ले जाकर चाकू का डर दिखाकर लूटपाट की थी, जबकि दूसरे मामले में जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहे हर्ष कुमार का कार खराब होने के बाद अपहरण कर लिया गया था.

इन दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इस बाबत जानकारी दी गई है.

ऑटो रोककर बुजुर्ग से लूट

पहला मामला 10 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे का है. गया (बिहार) निवासी 61 वर्षीय मो. अनजार अहमद रांची से लौट रहे थे, बूटी मोड़ के पास वह एक ऑटो में बैठे थे. ऑटो चालक और उसका एक साथी पहले से वाहन में मौजूद था. अरगोड़ा जाने के दौरान ऑटो चालक हर्षु ने बिजली ऑफिस के पास मुख्य सड़क छोड़कर सुनसान रास्ते की ओर वाहन मोड़ दिया.

आरोप है कि वहां चालक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मो. अनजार अहमद के साथ मारपीट की और चाकू का डर दिखाकर 22 हजार रुपये नकद, कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन लूट लिया. इस मामले में अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 242/26 दर्ज किया गया था. पुलिस ने तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद इस मामले में ऑटो चालक मोनी सिंह उर्फ पाजी उर्फ मनवीर सिंह और चिकू कुमार यादव को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ऑटो और लूटे गए सामान बरामद किए गए.

हर्ष कुमार अपहरण कांड का खुलासा