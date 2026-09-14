रांची में बुजुर्ग से लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन से लौट रहे हर्ष अपहरण कांड का भी हुआ खुलासा
रांची में पुलिस ने दो अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों को शिकंजे में लिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 7:43 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में लूट और अपहरण की दो अलग-अलग वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है. एक मामले में गया से लौट रहे 61 वर्षीय व्यक्ति से ऑटो चालक और उसके साथियों ने सुनसान जगह ले जाकर चाकू का डर दिखाकर लूटपाट की थी, जबकि दूसरे मामले में जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहे हर्ष कुमार का कार खराब होने के बाद अपहरण कर लिया गया था.
इन दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इस बाबत जानकारी दी गई है.
ऑटो रोककर बुजुर्ग से लूट
पहला मामला 10 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे का है. गया (बिहार) निवासी 61 वर्षीय मो. अनजार अहमद रांची से लौट रहे थे, बूटी मोड़ के पास वह एक ऑटो में बैठे थे. ऑटो चालक और उसका एक साथी पहले से वाहन में मौजूद था. अरगोड़ा जाने के दौरान ऑटो चालक हर्षु ने बिजली ऑफिस के पास मुख्य सड़क छोड़कर सुनसान रास्ते की ओर वाहन मोड़ दिया.
आरोप है कि वहां चालक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मो. अनजार अहमद के साथ मारपीट की और चाकू का डर दिखाकर 22 हजार रुपये नकद, कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन लूट लिया. इस मामले में अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 242/26 दर्ज किया गया था. पुलिस ने तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद इस मामले में ऑटो चालक मोनी सिंह उर्फ पाजी उर्फ मनवीर सिंह और चिकू कुमार यादव को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ऑटो और लूटे गए सामान बरामद किए गए.
हर्ष कुमार अपहरण कांड का खुलासा
दूसरा मामला 13 सितंबर की मध्य रात्रि के बाद करीब 1 बजे का है. हर्ष कुमार अपने दोस्तों के साथ कार से लालपुर से कडरू स्थित अपने घर लौट रहे थे. कार खराब होने के कारण वे कार्तिक उरांव चौक के पास रुक गए. इसी दौरान एक गाड़ी से पहुंचे तीन-चार लोगों ने हर्ष कुमार को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहां से लेकर चले गए.
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. पुलिस टीम ने नगड़ी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जंगल से हर्ष कुमार को सुरक्षित बरामद कर लिया. इस मामले में पुलिस ने असगर खान, विनय कुमार साहू, भोला नायक और आकाश कुमार साहू को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल गाड़ी, पांच स्मार्टफोन, 6,500 रुपये नकद और हर्ष कुमार के हस्ताक्षर वाला झारखंड सरकार का स्टाम्प पेपर बरामद किया गया है. इस मामले में अरगोड़ा थाना में केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी आकाश कुमार साहू पहले भी रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है. वहीं, बुजुर्ग से लूट के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ भी पहले से कई मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.
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