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सावधान! गीजर ठीक करने आया शख्स कर गया लाखों की चोरी, ऐसे खुली पोल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घर के अंदर गीजर ठीक करने के बहाने पहुंचे एक व्यक्ति ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि मकान मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी. आरोपी घर की अलमारी से सोने के दो कड़े चोरी कर फरार हो गया. चोरी के इन गहनों को बेचकर आरोपी ने लाखों रुपये जुटा लिए, लेकिन पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पहचान उजागर कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पांच तोले के सोने के कड़े और 2 लाख 29 हजार रुपये की नकदी बरामद की है.

घर में काम कराने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को बुलाना कितना भारी पड़ सकता है, इसकी तस्वीर हल्द्वानी में सामने आई है. मामला गुरुनानकपुरा क्षेत्र का है, जहां 17 नवंबर को आसिफ नाम का व्यक्ति गीजर ठीक करने के बहाने अतुल नागपाल के घर पहुंचा था. आरोप है कि इसी दौरान उसने घर की अलमारी को निशाना बनाया और वहां रखे सोने के जेवर चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से निकल गया.

कई दिन बाद 25 नवंबर को पीड़ित अतुल नागपाल ने कोतवाली हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 305(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और चोरी के माल की बरामदगी के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. सुरागरसी और फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान आसिफ पुत्र शमीम अहमद के रूप में की. पुलिस टीम ने 26 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और बरामदगी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए दो पीली धातु के सोने के कड़े, जिनका वजन करीब पांच तोला बताया गया है, बरामद किए.