सावधान! गीजर ठीक करने आया शख्स कर गया लाखों की चोरी, ऐसे खुली पोल
हल्द्वानी में गीजर ठीक करने के बहाने घर में घुसे व्यक्ति ने सोने की ज्वैलरी पर हाथ साफ कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 8:04 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घर के अंदर गीजर ठीक करने के बहाने पहुंचे एक व्यक्ति ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि मकान मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी. आरोपी घर की अलमारी से सोने के दो कड़े चोरी कर फरार हो गया. चोरी के इन गहनों को बेचकर आरोपी ने लाखों रुपये जुटा लिए, लेकिन पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पहचान उजागर कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पांच तोले के सोने के कड़े और 2 लाख 29 हजार रुपये की नकदी बरामद की है.
घर में काम कराने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को बुलाना कितना भारी पड़ सकता है, इसकी तस्वीर हल्द्वानी में सामने आई है. मामला गुरुनानकपुरा क्षेत्र का है, जहां 17 नवंबर को आसिफ नाम का व्यक्ति गीजर ठीक करने के बहाने अतुल नागपाल के घर पहुंचा था. आरोप है कि इसी दौरान उसने घर की अलमारी को निशाना बनाया और वहां रखे सोने के जेवर चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से निकल गया.
कई दिन बाद 25 नवंबर को पीड़ित अतुल नागपाल ने कोतवाली हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 305(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और चोरी के माल की बरामदगी के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.
सुरागरसी और फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान आसिफ पुत्र शमीम अहमद के रूप में की. पुलिस टीम ने 26 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और बरामदगी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए दो पीली धातु के सोने के कड़े, जिनका वजन करीब पांच तोला बताया गया है, बरामद किए.
वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी के आभूषण बेच दिए थे और उनसे मिली रकम में से 2 लाख 29 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 317(2) भी बढ़ाई गई है. एसएसपी ने कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को दो हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है.
मसूरी स्कूल चोरी घटना: मसूरी के अटल उत्कृष्ट राजकीय घनानंद इंटर कॉलेज में चोरों ने एक बार फिर केमिस्ट्री लैब को निशाना बनाते हुए लाखों के कीमती उपकरण और अन्य सामान चोरी कर लिया. देर रात चोरों ने लैब के दोनों कमरों के ताले तोड़कर अलमारियों में रखा सामान साफ कर दिया. वारदात को अंजाम देने से पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया गया और सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया.
सुबह लैब प्रभारी के पहुंचने पर चोरी का खुलासा हुआ. उन्होंने तत्काल प्रधानाचार्य रवि उनियाल को इसकी सूचना दी. प्रधानाचार्य ने 112 के माध्यम से मसूरी पुलिस को जानकारी दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस की ओर से चोरी का खुलासा करने के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है.
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