रूलानिया हत्याकांड का सात दिन में पर्दाफाश, जिम का दरवाजा किसने खोला...जानिए

​डीडवाना पुलिस ने बंगाल से तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए. इन पर एक-एक लाख का इनाम था. चौथे आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कही.

ऋचा तोमर , पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Kuchaman City)
Published : October 17, 2025 at 6:48 PM IST

कुचामन सिटी: शहर के कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने मुख्य तीन शूटर धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर, और गणपत गुर्जर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया. इन पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने दो दिन पहले ही एक-एक लाख रुपए इनाम घोषित किया था.

डीडवाना की पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस के टीम वर्क और तकनीकी दक्षता का नतीजा है. स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और पुलिस मुख्यालय की विशेष एजेंसियों ने मिलकर खुलासा किया.पुलिस ने सात दिन में हत्याकांड का खुलासा कर दिया. तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके जबकि चौथा मुख्य आरोपी जुबेर अहमद फरार है. उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे. अब तक इस मामले में आठ आरोपी दबोचे जा चुके हैं.

पढ़ें:रूलानिया हत्याकांड: पश्चिम बंगाल से तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपियों को लाने को कुचामन थानाधिकारी सतपाल सिहाग के नेतृत्व में टीम बंगाल रवाना हो चुकी है. आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जल्द कुचामन लाया जाएगा. यहां आगे की पूछताछ की जाएगी. उन्होंने हत्याकांड के दौरान जिम के बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े सवालों पर भी स्थिति स्पष्ट की. एसपी तोमर ने बताया कि जांच में पाया कि जिस जिम में घटना हुई, वहां दरवाजे पर बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था. संचालक और अन्य लोगों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दरवाजा अक्सर खुला रहता था. इससे हमलावर को प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई.

