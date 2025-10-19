ETV Bharat / state

शराब पार्टी में दोस्त की हत्या कर शव तालाब में फेंका, दो गिरफ्तार, तीसरे की तलाश तेज

लक्सर में पुलिस ने युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है. पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है.

Laksar Murder Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 4:17 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के टांडा महतोली गांव में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

शराब पार्टी में हुआ विवाद: जानकारी के मुताबिक, 16 अक्टूबर को सुल्तानपुर क्षेत्र के पास स्थित ईंट भट्टे के पास बने तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही कोतवाली लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र किए. शव की पहचान गांव टांडा महतोली निवासी नितिन पुत्र स्वर्गीय जातिराम के रूप में हुई. परिजनों ने बताया कि नितिन 14 अक्टूबर से लापता था.

पुलिस कर रही घटना की जांच: 18 अक्टूबर को मृतक के भाई नवीन पुत्र स्वर्गीय जातिराम ने कोतवाली लक्सर में तहरीर दी कि उसके गांव के कंवरपाल उर्फ कल्लू, रवि और रजत ने उसके भाई नितिन के साथ शराब पार्टी के दौरान झगड़ा किया और बाद में उसकी हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

भागने की फिराक में थे आरोपी: घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लक्सर नताशा सिंह को जांच और शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए. प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पतारसी कर दो आरोपियों कंवरपाल उर्फ सुमित उर्फ कल्लू और रजत को गिरफ्तार कर महज कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया.

पुलिस टीम ने तकनीकी व मैनुअल इनपुट के आधार पर कम समय में मामला सुलझाया है. आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य पुख्ता हैं. फरार तीसरे आरोपी की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी. इस तरह के मामलों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
राजीव रौथान, लक्सर कोतवाली प्रभारी

धक्का देकर तालाब में फेंका: दोनों निवासी ग्राम टांडा महतोली को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया. दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए गांव छोड़कर भागने की फिराक में थे, तीसरे आरोपी रवि की तलाश जारी है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 14 अक्टूबर को तीनों दोस्त नितिन के साथ बैठकर शराब पी रहे थे. नशे में कहासुनी होने पर बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा शुरू हो गया. हाथापाई के दौरान आरोपी नितिन को धक्का देकर तालाब के पास ले गए, जहां वह नीचे गिर गया. घबराकर आरोपी वहां से भाग गए. अगले दिन जब उन्हें पता चला कि पुलिस को घटना की जानकारी मिल चुकी है, तो दोनों गांव छोड़ने की तैयारी में थे. पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ें-

Last Updated : October 19, 2025 at 4:31 PM IST

TAGGED:

LAKSAR MURDER CASE
LUKSAR CRIME NEWS
HARIDWAR LATEST NEWS
लक्सर हत्या केस खुलासा
LAKSAR MURDER CASE SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.