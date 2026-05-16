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कोडरमा के चर्चित नेहा राज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध बना मर्डर की वजह

प्रारंभिक जांच में डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिले. बाद में मिटको कॉलोनी में लगे एक CCTV कैमरे में रोहित राणा और देवंती देवी को घटना के समय आने-जाते देखा गया. इसी आधार पर पुलिस ने सलैया से दोनों को गिरफ्तार किया. कड़ी पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली.

नेहा राज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, रोहित राणा और देवंती देवी ने शंभू राणा की गैरमौजूदगी में उसके घर पहुंचकर नेहा राज को अकेला पाया. देवंती देवी ने पहले दुपट्टे से नेहा का गला दबाया, लेकिन जब वह सांस ले रही थी तब रोहित राणा ने घर में रखे चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

कोडरमा: मिटको कॉलोनी में 14 मई को हुई नेहा राज हत्याकांड का पुलिस ने राज खोल दिया है. मृतका के पति शंभू राणा समेत उसके फुफेरे चाचा रोहित राणा और फुफेरी चाची देवंती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

बदले की भावना से की गई हत्या

एसपी कुमार शिवाशीष ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रोहित राणा अपनी पत्नी देवंती देवी के साथ शंभू राणा के अवैध संबंधों से आक्रोशित था. उसने बदला लेने के लिए शंभू की पत्नी नेहा राज को निशाना बनाया. वहीं, शंभू राणा को भी देवंती देवी के साथ जबरन अवैध संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

लव मैरिज के बाद सफल व्यवसाय चला रहे थे दोनों

नेहा राज और शंभू राणा ने वर्ष 2017 में इंटर-कास्ट लव मैरिज की थी. शादी के बाद नेहा ने खुद अपनी मेहनत से एक बड़ा कॉपी प्लांट शुरू किया. दोनों पति-पत्नी मिलकर व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे थे.

आरोपी को ले जाती पुलिस (ETV Bharat)

अवैध संबंध कैसे बने हत्या की वजह?

जानकारी के अनुसार, शादी समारोह में शंभू राणा को अपनी फुफेरी चाची देवंती देवी से आकर्षण हुआ. बाद में मुंबई से मशीन लाने के बहाने वह देवंती के पास गया और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए. शंभू ने देवंती को ब्लैकमेल भी किया. जब यह बात रोहित राणा को पता चली तो उसने पत्नी के साथ हुए शोषण का बदला नेहा राज से लेने की ठान ली, जिसके परिणामस्वरूप यह हत्याकांड हुआ. पुलिस ने रोहित राणा व देवंती देवी को हत्या का आरोप में तथा शंभू राणा को अवैध संबंध बनाने के मामले में जेल भेज दिया है. आगे की जांच जारी है.

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