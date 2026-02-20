ETV Bharat / state

अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, पूर्व सांसद के कर्मचारी की हत्या का खुलासा

सूरजपुर : पूर्व सांसद के कर्मचारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.कर्मचारी की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी. पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच शराब पीने के बाद अक्सर विवाद होता था. इसी विवाद के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

क्या था मामला ?

आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के डेडरी गांव में पूर्व दिवंगत सरगुजा सांसद मुरारी लाल सिंह के खेती का काम देखने वाले अधेड़ का शव मिला था. मृतक पन्ना राठिया रायगढ़ जिले का निवासी था. पन्ना पिछले 18 साल से पत्नी के साथ डेडरी गांव में ही रहकर खेतों में काम करने के साथ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था. 15 फरवरी की शाम खेत में बने घर पर पन्ना राठिया का खून से लथपथ शव मिला था.

पत्नी ने दी थी सूचना

मृतक पन्ना की पत्नी मथुरा ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि किसी ने उसके पति की हत्या की है. जहां जांच में जुटी पुलिस ने संदेह पर मृतक की पत्नी से पूछताछ की.पत्नी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को अलग-अलग बयान दिए.पत्नी के बयान बदलने पर पुलिस को पहला शक उसी पर गया.इसके बाद जब पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर पत्नी से गंभीरता से पूछा तो उसने हत्या करने की बात कबूल ली.