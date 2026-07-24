'परी' से मुलाकात और धन वर्षा का लालच, तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या! जानें, क्या है माजरा
रांची में पुलिस ने तथाकथित तांत्रिक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 24, 2026 at 8:38 PM IST
रांचीः जिला पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में एक तथाकथित तांत्रिक की हत्या कांड का खुलासा कर लिया है. पुलिस की जांच में हत्याकांड से जुड़े हैरतअंगेज खुलासे सामने आए हैं. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
ओझा-गुनी के चक्कर में हत्या
रांची के सदर थाना क्षेत्र के खोरहा टोली में रहने वाले तथाकथित तांत्रिक रमेश ठाकुर की हत्या के मामले का रांची पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्टल, खून लगा प्लास (लोहे का औजार), जिंदा कारतूस, खोखा, मृतक के लूटे गए आभूषण, खून से सने कपड़े, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इस हत्याकांड को ओझा गुनी के चक्कर मे अंजाम दिया गया था.
तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वास के जाल में फंसे आरोपी
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि रमेश ठाकुर ओझा-गुनी का कार्य करते थे और युवकों से दोस्ती कर उन्हें अपने कोकर स्थित मकान पर बुलाते थे. सिटी एसपी के अनुसार, रमेश अपने यहां आने वालों को यह विश्वास दिलाता था कि यदि वे उनकी बताई गयी तांत्रिक प्रक्रिया का पालन करेंगे तो 'परी' प्रकट होगी और उन पर धन वर्षा होगी.
इसी दौरान पकड़े गए तीन युवकों (आरोपियों) का रमेश ठाकुर से संपर्क हुआ. सबसे हैरानी की बात यह है कि रमेश ठाकुर अपने पास आने वाले युवकों से अप्राकृतिक यौनाचार भी करता था और बदले में उन्हें धन वर्षा तथा परी से मुलाकात का लालच देता था. काफी समय बीतने के बाद भी जब उन युवकों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनके मन में गहरा आक्रोश पैदा हो गया.
पहले गोली चलाई, फिर प्लास से सिर पर वार करके कर दी हत्या
अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के बाद भी जब धन वर्षा और परी की बात गलत साबित हुई तब तीनों आरोपियों ने 22 जुलाई को रमेश की हत्या की योजना बनाई. तीनों मोटरसाइकिल से देसी पिस्टल और कारतूस लेकर रमेश ठाकुर के घर पहुंचे. वहां कथित तांत्रिक प्रक्रिया के बाद भी जब धन वर्षा या परी के आने जैसी कोई बात नहीं हुई.
ऐसे में गुस्साए आरोपियों ने रमेश ठाकुर पर पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की, हालांकि गोली नहीं लगी. इसके बाद पास में रखे प्लास से रमेश ठाकुर के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मृतक के शरीर पर मौजूद आभूषण लेकर फरार हो गए.
बरामद हुए हथियार और लूटे गए आभूषण
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, हत्या में प्रयोग किया गया खून लगा प्लास, मृतक के आभूषण (मोटी चेन, ब्रेसलेट, चार अंगूठियां, कड़ा और एक जोड़ी कानबाली), आरोपियों के खून लगे कपड़े, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तीन स्मार्टफोन बरामद किए हैं.
मृतक के बेटे ने दर्ज करवाई थी एफआईआर
रमेश ठाकुर के पुत्र ने 22 जुलाई की रात अज्ञात अपराधियों ने पिता की उनके घर में हत्या कर दी थी और उनके शरीर पर पहने आभूषण लेकर फरार हो गए, थाना में ऐसा आवेदन किया. पुत्र के आवेदन पर सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची के निर्देश पर सिटी एमपी के निर्देशन तथा सदर डीएसपी संजीव बेसरा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया.
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