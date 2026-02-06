रिश्तेदार के प्रेम प्रसंग में हुई नाबालिग की हत्या, पुलिस के शिकंजे में दो आरोपी
रांची में पुंदाग में नाबालिग लड़के की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.
Published : February 6, 2026 at 4:46 PM IST
रांचीः राजधानी के पुंदाग ओपी क्षेत्र में हुए 16 वर्षीय वसीम मंसूरी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. वसीम की हत्या उसकी रिश्तेदार के प्रेम प्रसंग की वजह से अंजाम दिया गया. पंडरा मुस्लिम बस्ती का रहने वाले वसीम मंसूरी का शव 4 फरवरी को एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट से बरामद किया गया था.
साथियों ने ही वसीम को मार डाला
वसीम मंसूरी की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुए पुराने विवाद के कारण उसके साथ काम करने वाले साहिद असारी ने मुसरफ असारी के साथ मिलकर की. वसीम की हत्या चाकू और लाठी से मारकर निर्मम रुप से कर दी थी. शव को छिपाने के इरादे से निर्माणाधीन अपार्टमेंट के लिफ्ट के नीचे पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया था. पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल हथियार व खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं.
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 4 फरवरी 2026 की सुबह अनसूल अपार्टमेंट के सामने निर्माणाधीन अपार्टमेंट के लिफ्ट के नीचे जमे पानी में मंसूरी का शव बरामद किया गया. सूचना मिलते ही पुंदाग ओपी पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त 2 फरवरी से लापता वसीम मंसुरी के रूप में की. प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बनता दिखा. इस कांड की गंभीरता देखते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी (नगर) ने हटिया के डीएसपी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम गठित की. इस टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से शक के आधार पर साहिद व मुसरफ असारी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद हत्या कांड का खुलासा हुआ.
प्रेम संबंध में हुई हत्या
पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि साहिद का वसीम (मृतक) की एक लड़की रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. 15 जनवरी 2026 को लोहरदगा में साहिद को वसीम और उसके परिजनों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी थी. इस बदले की आग में साहिद ने मुसरफ के साथ 2 फरवरी को साजिश रची. काम के बहाने वसीम को लाजपतनगर पुंदाग के अनसूल अपार्टमेंट के सामने निर्माणाधीन भवन के प्रथम तल के कमरे में बुलाया. वहां दोनों ने चाकू व लाठी से कई वार करके वसीम की हत्या कर दी. शव को छिपाने के लिए ग्राउंड फ्लोर के लिफ्ट स्पेस में बने पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया. अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने खून लगा चाकू, डंडा, साहिद का खून लगा हरा सर्ट, नीला जींस, स्मार्टफोन व मुसरफ का रियलमी स्मार्टफोन बरामद कर लिया.
