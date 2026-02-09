ETV Bharat / state

अवैध संबंध का नतीजा, प्रेमिका ने पति संग मिलकर आशिक की ली जान! शिकंजे में आए आरोपी

रांचीः जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अवैध संबंध और प्रतिशोध की भावना में एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कांची नदी किनारे झाड़ियों और दलदल में दबा दिया गया.

मृतक की पहचान डोमाडीह गांव निवासी हरिहर महतो के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई थी. हालांकि, सोनाहातू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया और आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जानकारी देते एसडीपीओ (ETV Bharat)

पुलिस ने किया मामले का खुलासा

SDPO ओम प्रकाश ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य, पूछताछ और ठोस सबूतों के आधार पर मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है. उन्होंने कहा कि अवैध संबंध के कारण रचे गए षड्यंत्र में आरोपी दंपती ने मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

31 जनवरी से था लापता, 3 फरवरी को दर्ज हुई शिकायत

परिजनों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 की शाम करीब 6:30 बजे हरिहर महतो घर से निकला था. उसने गांव की ही एक महिला से मिलने जाने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने 3 फरवरी को सोनाहातू थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.