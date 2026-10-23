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अंधविश्वास में बुजर्ग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चेचरे भाई की मौत के बाद उठाया था खौफनाक कदम

पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में नौडीहा बाजार के मंगरडीहा में 21 अक्टूबर को हुई सीता राम की हत्या का खुलासा पलामू पुलिस ने कर दिया है. सीता राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि हत्या में इस्तेमाल टांगी को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

दरअसल, मंगरडीहा के रहने वाले सोनू कुमार भाई विवेक कुमार की रांची में इलाज के क्रम में मौत हो गई थी. सोनू के परिजनों को आशंका थी कि डायन बिसाही के कारण विवेक की मौत हुई है. मौत के बाद सोनू कुमार और उसके परिजनों ने मिलकर सीता राम के घर पर हमला किया. सीता राम का गला घोंटा गया और बाद टांगी से काटकर हत्या कर दी गई. टांगी से मार कर हत्या करने का आरोप सोनू पर ही लगा था.