अंधविश्वास में बुजर्ग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चेचरे भाई की मौत के बाद उठाया था खौफनाक कदम
पलामू में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 6:45 PM IST
पलामूः जिला में नौडीहा बाजार के मंगरडीहा में 21 अक्टूबर को हुई सीता राम की हत्या का खुलासा पलामू पुलिस ने कर दिया है. सीता राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि हत्या में इस्तेमाल टांगी को पुलिस ने बरामद कर लिया है.
दरअसल, मंगरडीहा के रहने वाले सोनू कुमार भाई विवेक कुमार की रांची में इलाज के क्रम में मौत हो गई थी. सोनू के परिजनों को आशंका थी कि डायन बिसाही के कारण विवेक की मौत हुई है. मौत के बाद सोनू कुमार और उसके परिजनों ने मिलकर सीता राम के घर पर हमला किया. सीता राम का गला घोंटा गया और बाद टांगी से काटकर हत्या कर दी गई. टांगी से मार कर हत्या करने का आरोप सोनू पर ही लगा था.
सीता राम हत्याकांड में मामले में छतरपुर एसडीपीओ है प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि अंधविश्वास में सीता राम की हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या के आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल टांगी को बरामद कर लिया गया है. पुलिस गांव के हालात पर नजर रखे हुए है. पुलिस के छापेमारी अभियान में नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
इसे भी पढ़ें- पलामू में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, अंधविश्वास में घटना को दिया गया अंजाम
इसे भी पढ़ें- पलामू सहिया हत्याकांड : एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा
इसे भी पढ़ें- पलामू के नावाबाजार में अपहरण के बाद महिला की हत्या, मौके से बाइक बरामद, ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम