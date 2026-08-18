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नाजायज इश्क की खौफनाक दास्तां! प्रेमिका के पति की हत्या, बदला लेने के लिए परिवार वालों ने आरोपी के पिता को मारा

पलामू में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है.

Police solved murder case involving love affair in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 4:20 PM IST

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पलामूः जिला में प्रेम कहानी की खौफनाक दास्तान सामने आई है. सबसे पहले प्रेमी अपने भाइयों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की हत्या कर दी. इस बात की जानकारी पति के परिजनों को हो गई. बाद में परिजनों ने बदला लेने के लिए प्रेमी के चाचा की हत्या कर दी. पति की हत्या अक्टूबर 2025 में हुई थी लेकिन आज तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी ना ही परिजनों ने किसी तरह की जानकारी पुलिस के साथ साझा की थी.

दरअसल, पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में गांव का एक शख्स लापता हो गया. परिजनों ने मामले में अपहरण की आशंका जताते हुए मोहम्मदगंज थाना में मुकदमा दर्ज करवाया. स्थानीय पुलिस पूरे मामले में मुकदमे का अनुसंधान कर रही थी इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली थी उसकी हत्या करके बिहार के डिहरी थाना क्षेत्र में श्मशान के पास शव को दफना दिया गया है.

पलामू पुलिस ने बिहार के डेहरी से मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकाला और डीएनए टेस्ट के लिए पटना भेजा. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

दूसरे हत्याकांड की जांच के दौरान पहले हत्याकांड की जानकारी सामने आई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पत्नी का प्रेम संबंध मृतक के भतीजे के साथ था. इसी प्रेम संबंध में पहली हत्या हुई थी, बाद में मृतक के पिता एवं अन्य लोगों ने बदला लेने के लिए दूसरे हत्याकांड को अंजाम दिया. बिहार से नरकंकाल बरामद हुआ है. शव का डीएनए टेस्ट के लिए पटना भेजा गया है. -दिव्यांशु शुक्ला, एसडीपीओ, हुसैनाबाद.

पहले हत्याकांड की जांच में दूसरे हत्याकांड का खुलासा

पलामू पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ की तो एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ. दरअसल मृतक के भतीजे का प्रेम संबंध एक आरोपी की बहु के साथ था. आरोपी का बेटा चेन्नई में मजदूरी करता था. इसी दौरान उसको जानकारी मिली थी उसकी पत्नी का प्रेम संबंध एक युवक के साथ चल रहा है.

साल 2025 में वह दुर्गा पूजा के दौरान घर लौटा. उसी क्रम में पति ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया. तीनों ने मृतक के पिता को धमकी दी थी कि पुलिस को बताने के बाद पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी. अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पिता ने योजना तैयार की. बाद में उसने आरोपी के पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने पहले हत्याकांड के मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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