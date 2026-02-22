ETV Bharat / state

15 साल पुराने प्रेम प्रसंग का खूनी अंत: सुपारी देकर युवक की हुई थी हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 19 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6:45 बजे आनंद विहार स्थित केपी स्कूल के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. बाद में उसकी पहचान कांटाटोली रजा कॉलोनी निवासी आशिफ अंसारी के रूप में हुई.

सिटी एसपी ने गठित की थी जांच टीम

इस मामले में खेलगांव थाना में कांड संख्या 09/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने जब मामले की परतें खोलीं, तो हत्या के पीछे चौंकाने वाली साजिश सामने आई.

पति ने सुपारी देकर कराई थी हत्या

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक आशिफ अंसारी का एक महिला के साथ पिछले 15-16 वर्षों से प्रेम संबंध था. इस संबंध को लेकर महिला का पति लंबे समय से परेशान था. इसी रंजिश में पति ने अपने मित्र दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर आशिफ की हत्या की साजिश रची और दो अलग-अलग लोगों को सुपारी दी.

कुल पांच अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार