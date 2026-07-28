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दुर्गा पूजा के दौरान हुआ था विवाद, नौ महीने बाद लिया बदला! जानें, पूरा माजरा

पलामू पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Police solved murder case and arrested prime accused in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
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पलामूः जिला में पिपरा थाना क्षेत्र के मधुबन में सोमवार को हुए प्रभुनाथ रजवार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने प्रभुनाथ रजवार हत्याकांड के मुख्य आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उमेश सिंह को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

प्रभुनाथ रजवार हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 2025 में दुर्गा पूजा के दौरान प्रभुनाथ रजवार और उमेश सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद उमेश सिंह ने मन में दुश्मनी को पाल रखा था. सोमवार को प्रभुनाथ रजवार गांव के लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे इसी क्रम में उमेश सिंह ने बलुआ से उन पर हमला कर दिया. इस घटना में प्रभुनाथ रजवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान उमेश सिंह और प्रभु नाथ रजवार के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. इस घटना के बाद उमेश सिंह फरार चल रहा था पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बलुआ को बरामद कर लिया है. पुलिस के छापेमारी अभियान में पिपरा के थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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प्रभुनाथ रजवार हत्याकांड का खुलासा
POLICE SOLVED MURDER CASE
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MURDER CASE

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