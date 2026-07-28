चोर का कैशियर गिरफ्तार, 65 लाख के गहने बरामद!
रांची के अरगोड़ा इलाके में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
Published : July 28, 2026 at 7:23 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर में हुई करोड़ों रुपये की चोरी के मामले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक जेवर दुकानदार समीर खान को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से चोरी के करीब 400 ग्राम सोने एवं हीरे के आभूषण बरामद किए गए हैं. जिनकी बाजार कीमत लगभग 65 लाख रुपये है.
समीर था शातिर चोर उजाले का कैशियर
रांची पुलिस की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि अशोक नगर में हुई करोड़ों की चोरी को बिहार के सीतामढ़ी के योगियागढ़ा के रहने वाले शातिर चोर इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन ने अपने दो गुर्गों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. इरफान तो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है लेकिन अब उसका कैशियर पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है.
शातिर चोर इरफान उर्फ उजाले के द्वारा चोरी करने पर जो भी जेवरात मिलते थे उसे वह समीर खान के पास पहुचा देता था. समीर खान उन गहनों को खपाकर उसके पैसे उजाले को दिया करता था. एक तरह से समीर खान उजाले के कैसे के रूप में एक्टिव था.
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को रांची के अशोक नगर निवासी निशित केसरी एवं अखिलेश पांडेय के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. इस संबंध में अरगोड़ा थाना कांड संख्या 172/26 दर्ज कर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पहले चोरी में इस्तेमाल जगुआर कार और 17.36 लाख रुपये नकद और चोरी के कुछ आभूषण बरामद किए.
इस मामले में फरार चोर उजाले और उसके एक साथी की पत्नियों को भी गिरफ्तार किया गया. जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने वाले व्यवसायी समीर खान उर्फ कबीर खान को गिरफ्तार किया. वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड स्थित रसना मोहल्ले का रहने वाला है. उसकी निशानदेही पर उसके ससुराल, विजय स्टोर गली (वार्ड संख्या-40), मुजफ्फरपुर से करीब 400 ग्राम सोने और हीरा मोती के आभूषण बरामद किए गए. इस मामले में अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति बरामद की जा चुकी है. मामले की जांच अभी जारी है और चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
दो साथियों के साथ दिया था चोरी को अंजाम
अशोक नगर में हुई बड़ी चोरी को बिहार के सीतामढ़ी के योगियागढ़ा के रहने वाले शातिर चोर इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन ने अपने दो गुर्गों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. मामले में पांच दिन पहले ही रांची पुलिस ने सीतामढ़ी के योगियागढ़ा गांव की पार्षद गुलशन परवीन के अलावा शकीला उर्फ लाडली को गिरफ्तार किया था.
आरोपी गुलशन परवीन शातिर चोर इरफान उर्फ उजाले की पत्नी है. आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली है. गिरोह का सरगना इरफान उजाले उर्फ बाबा चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले शहर के पॉश इलाके को चिन्हित कर सेटेलाइट के थ्री डी इमेज के जरीये घर को आइडेंटीफाई करता था. उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता था.
रांची के अशोक नगर में बिल्डर के घर पर चोरी करने से पहले थ्री डी इमेज निकालकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था. सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपी पार्षद गुलशन परवीन और शकीला के पास से भी चोरी के जेवरात और नगदी बरामद हुए थे. इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि अशोक नगर से बिल्डर के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जेवरात को उनके पति इरफान ने उन्हें खपाने के लिए दिया था. जिसे पुलिस ने बरामद किया है.
सीतामढ़ी के होटल में बुलाकर चोर ने पार्षद को दिये थे गहने
सिटी एसपी ने बताया कि शातिर चोर इरफान उर्फ बाबा और आरोपी अफरोज घटना को अंजाम देने के बाद सीतामढ़ी भी पहुंचा था. एक होटल में रूकने के बाद पार्षद गुलशन और शकीला को बुलाया. शकीला आरोपी अफरोज की पत्नी है. वहां पर चोरी के जेवरात और नगदी रुपये दिया गया. इसके बाद शातिर फरार हो गया था. सिटी एसपी ने बताया कि शातिर चोर इरफान 80 लाख की कार से चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था, वह कार भी पूर्व में जब्त की जा चुकी है.
इरफान पर 13 जगहों पर 80 से ज्यादा केस दर्ज
सीतामढ़ी का इरफान उजाले उर्फ बाबा शातिर चोर है. उसकी तलाश 13 जिलों की पुलिस को है. उसके खिलाफ देशभर में 80 से अधिक केस दर्ज है. उस पर रांची के अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़, जलांधर, हैदराबाद, पुणे, केरला, आगरा, गाजियाबाद, गोवा, बंगलोर, सूरत समेत अन्य जगहों में मामले दर्ज हैं. उजाले कई बार जेल भी जा चुका है. वर्ष 2021 में गाजियाबाद, 2023 में पुणे, पंजाब के जालंधर से और 2024 में केरल पुलिस ने उसे जेल भेजा था.
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