देवघर पुलिस को सफलता: बैंक डकैती कांड का खुलासा, बिहार से अपराधियों का कनेक्शन!

देवघर पुलिस ने बैंक डकैती कांड का खुलासा करते हुए 11 अपराधियों को शिकंजे में लिया है. इनके तार पड़ोसी राज्य बिहार से जुड़े हैं.

Police solved HDFC Bank robbery case in Deoghar
देवघर पुलिस के शिकंजे में डकैती के आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
देवघर: जिला पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता. मधुपुर थाना क्षेत्र स्थित एचडीएफसी बैंक में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस कप्तान सौरव कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने अपराधियों की कमर तोड़ दी.

बीते 22 सितंबर की दोपहर करीब 12:30 बजे दिनदहाड़े बैंक में घुसे नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपये लूट लिए थे. इस घटना के बाद पूरा जिला सकते में था लेकिन एसपी सौरव के निगरानी में बनी देवघर, सारठ और मधुपुर के एसडीपीओ की चार विशेष टीमों ने अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया.

देवघर पुलिस ने बैंक डकैती कांड का खुलासा किया. (ETV Bharat)

इन टीमों ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों तक अपनी छानबीन का दायरा फैलाया. हफ्तों की लगातार छापेमारी और खुफिया निगरानी के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली. इस डकैती के मामले में शामिल कुल 11 शातिर अपराधियों को दबोच लिया गया है.

गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया है. पूरी घटना में उपयोग किए गए एक नकाब, एक देसी पिस्तौल और 7.65 एमएम की जिंदा गोली, दो एटीएम कार्ड, पांच लाख पचास हजार नकद, एक चारपहिया वाहन और दस मोबाइल फोन पाए गए हैं. जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया.

देवघर एसपी सौरव कुमार ने बताया कि यह डकैती पूरी योजना के साथ अंजाम दी गई थी लेकिन पुलिस की रणनीतिक कार्रवाई से पूरे गिरोह को धर दबोचा गया. उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद और भी खुलासे की उम्मीद है, क्योंकि गिरोह के तार अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं.

देवघर पुलिस की इस सफलता ने न केवल अपराधियों में खौफ पैदा किया है बल्कि जिले की जनता में भरोसे की नई लौ भी जलाई है. मधुपुर बैंक लूट कांड का यह पर्दाफाश पुलिस की सूझबूझ, रणनीति और जुझारूपन का जीवंत उदाहरण है.

