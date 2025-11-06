ETV Bharat / state

पलामू पुलिस ने सुलझाया मर्डर का कोल्ड केस, बिजली कनेक्शन विवाद में हुई थी हत्या

पलामूः जिला में छतरपुर थाना क्षेत्र के बाघामारा में 6 जून 2020 को सीता भुईयां नामक एक व्यक्ति का शव बरामद किया था. सीता भुईयां की हत्या कर शव को रोड के किनारे फेंका गया था. पलामू पुलिस ने सीता भुईयां हत्याकांड का पांच वर्षों के बाद हत्या की गुत्थी सुलझाई है.

पलामू पुलिस ने हत्या के आरोप में सीता के गांव के रहने वाले चितरंजन यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. चितरंजन यादव राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और पहले भी अपहरण के आरोप में जेल जा चुका है. छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि चितरंजन यादव ने सीता भुईयां नामक व्यक्ति के घर के बगल में जमीन खरीदा था. जमीन खरीदने के बाद वह उसमें खेती करना चाहता था.

चितरंजन सिंचाई के लिए अपनी जमीन पर मोटर लगाना चाह रहा था. चितरंजन जिस जमीन से बिजली का कनेक्शन अपने खेत तक ले जाना चाहता था वह जमीन सीता भुईयां की थी. चितरंजन कनेक्शन को लेकर लगातार सीता को समझा रहा था लेकिन सीता उसकी बात मानने को तैयार नहीं था. पांच वर्ष पूर्व वारदात के दिन (6 जून 2020) के दिन सीता अकेले था. इसी का फायदा उठाकर चितरंजन ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और शव को रोड के किनारे फेक दिया.

छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि पूरे मुकदमे के अनुसंधान के दौरान चितरंजन के बारे में साक्ष्य मिले थे और वह फरार चल रहा था. पुलिस से पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए चितरंजन को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मुकदमे के अनुसंधान में सब-इंस्पेक्टर सुशील उरांव, अनिल कुमार रजक, घनश्याम मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.