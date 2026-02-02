गोलीबारी की वारदात का खुलासा, पुलिस के शिकंजे में चार आरोपी
रांची में रातू इलाके में हुई गोलीबारी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
Published : February 2, 2026 at 8:49 PM IST
रांचीः राजधानी में रातू थाना क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को शिकंजे में लिया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.
दरअसल, पार्टी के बाद गाड़ी के स्पीड को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी कर संदीप टोप्पो नामक युवक को उसके ही दोस्त ने गोली मारकर घायल कर दिया. जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.
संदीप टोप्पो अपने दोस्त आलोक उरांव के पिता की रिटायरमेंट पार्टी में गया था. वहीं पर उसके तीन दोस्त विनीत खलखो, शिवराज उरांव, रोहित तोगा भी मौजूद थे. पार्टी के बाद संदीप और उसके दोस्त और घर से थोड़ी दूर पर फिर से पार्टी करने लगे. इसी दौरान पार्टी के दौरान ठंड लगने पर पुआल में आग लगाने की नीयत से पहले फायरिंग की गई. जब आग नहीं लगी तो शराब के शौकीन युवा शराब खरीदने के लिए गाड़ी से देर रात चल कड़े. इसी दौरान गाड़ी की स्पीड को लेकर बकझक हुई. जिसके बाद संदीप के उसके ही दोस्त विनीत खलखो के द्वारा गोली मार दी गई. गोली मारने के बाद संदीप के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और फिर वहां से फरार हो गए. वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद 03 आरोपियों को रातू पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है.
नशे के खिलाफ कार्रवाई
रातू थाना क्षेत्र में ही रांची पुलिस के द्वारा एक नशे के काले धंधे में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है. पुलिस को आरोपी अंकित वर्मा ने पूछताछ के इस सिंडिकेट से जुड़े कुछ आरोपियों के नाम मिले हैं. जिनका सत्यापन रातू पुलिस की टीम कर रही है.
इसे भी पढे़ं- रांची में जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन लोगों को लगी गोली
इसे भी पढे़ं- रांची में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: देसी पिस्तौल, गोली और ब्राउन शुगर के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- पलामू में फायरिंग की घटनाओं में शामिल पांच आरोपी गिरफ्तार! वर्चस्व कायम करने के लिए की थी फायरिंग