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अफीम के पैसों के विवाद में चली थी गोली, खूंटी पुलिस का 48 घंटे में बड़ा खुलासा

खूंटी के मुरहू में गोलीकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

police Solved firing incident and arrested two accused in Khunti
खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 8:38 PM IST

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रांची/खूंटीः जिला में मुरहू थाना क्षेत्र के डेहकेला गांव में हुई गोलीबारी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है.

इस मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं. जांच में सामने आया है कि पूरी घटना अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े सवा लाख रुपये के लेनदेन को लेकर हुई थी.

खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि 25 अप्रैल की रात अपराधियों ने केदार अहीर के घर पर धावा बोला और उनके बेटे रूसू अहीर को जांघ में गोली मार दी. शुरूआती तौर पर इसे आपसी रंजिश माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में मामला अफीम की खरीद-बिक्री से जुड़े उधारी विवाद का निकला.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

एसपी के अनुसार, मुख्य आरोपी जोहन मुंडू और खुदीराम ओड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि बकाया राशि की मांग को लेकर विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर जोहन मुंडू ने रूसू अहीर पर गोली चला दी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, कारतूस का खोखा और घटना में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं.

police Solved firing incident and arrested two accused in Khunti
अपराधियों के पास से बरामद हथियार (ETV Bharat)

जांच में इस कांड में कुल 12 लोगों की संलिप्तता सामने आई है. फिलहाल दो आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि अन्य 10 फरार आरोपियों की तलाश जारी है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जिला में अफीम के अवैध कारोबार और उससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

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अफीम के पैसों के विवाद में गोलीबारी
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