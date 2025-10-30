ETV Bharat / state

बहनोई और चचेरे भाई ने मिलकर नाबालिग को दी खौफनाक मौत, छठ घाट से किया था अपहरण

पलामू के सतबरवा में छठ घाट से नाबालिग के अपहरण के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है.

Murder in Palamu
गिरफ्तार आरोपियों के साथ एसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची स्थित छठ घाट से 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. नाबालिग की हत्या उसके चचेरे बहनोई और चचेरे भाई ने मिलकर की थी. अपहृत पंकज कुमार यादव ने अपने चचेरे बहनोई को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जबकि उसके चचेरे भाई के साथ उसका जमीन विवाद चल रहा था.

चचेरे बहनोई अमित यादव को डर था कि पंकज यादव पूरे गांव और ससुराल वालों को इस मामले के बारे में बता देगा, जबकि चचेरा भाई संदीप यादव जमीन विवाद का बदला लेना चाहता था. इसके बाद अमित यादव ने नाबालिग पंकज यादव की हत्या की योजना बनाई. वहीं संदीप यादव के साथ मिलकर छठ घाट से अपहरण की योजना भी बनाई.

अपहरण के बाद दोनों ने पंकज यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया. तकनीकी जांच और कई अन्य बिंदुओं पर पूछताछ के बाद पुलिस ने पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के तितलंगी निवासी अमित यादव और संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया. दोनों की निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने बताया कि अमित यादव का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पंकज यादव ने उसे देख लिया था. उसका चचेरा भाई संदीप यादव जमीन विवाद का बदला लेना चाहता था. दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची.

एसपी ने बताया कि पंकज यादव की गला घोंटकर हत्या की गई. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और चार मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. मामले की जांच सतबरवा थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा, उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार, उपनिरीक्षक ददन राम गोंड, सहायक उपनिरीक्षक सुबोध कुमार और सुधीर कुमार कर रहे थे.

TAGGED:

PALAMU SATBARWA MURDER
MINOR KILLED IN SATBARWA
MURDER IN SATBARWA
पलामू में मर्डर
MURDER IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.