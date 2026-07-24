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रांची की नगड़ी पुलिस ने चांदी के जेवर चोरी का किया खुलासा, जमशेदपुर से आरोपी गिरफ्तार

रांची पुलिस ने जेवर और नकदी चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है.

Police solved case of jewelry and cash theft in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 12:19 AM IST

3 Min Read
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रांचीः जिला की नगड़ी थाना पुलिस ने चांदी के जेवर और नकदी चोरी के एक मामले का सफल उद्भेदन करते हुए जमशेदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गए चांदी के आभूषणों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. बरामद सामान में चांदी के पायल, बिछिया, बाजूबंद, करधनी, सिक्का, गणेश जी की मूर्ति सहित कई प्रकार के आभूषण शामिल हैं.

ग्रामीण एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार नगड़ी थाना कांड संख्या 113/26, दिनांक 4 जुलाई 2026, धारा 331(4)/305(a)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. शिकायत में बताया गया था कि नगड़ी मोरा बाजार के समीप स्थित अमित ज्वेलर्स में 4 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर दुकान से चांदी के जेवर और नकदी की चोरी कर ली थी. घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस मामले में शामिल एक आरोपी जमशेदपुर के आजाद बस्ती क्षेत्र में मौजूद है. इसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-1 के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में छापेमारी कर मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई. पुलिस के अनुसार इस वारदात में अर्जुन शर्मा, बाबू पिल्ले और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरकार भी शामिल रहे. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से चोरी के चांदी के जेवर बरामद किए गए.

बरामद सामान में 36 जोड़ी पायल, 240 पीस बिछिया, 40 पीस मछली डिजाइन के आभूषण, 9 पीस कछुआ, 6 पीस मयूरपंख, 6 पीस नाग-सांप डिजाइन के आभूषण, 15 पीस बाजूबंद, 5 पीस मुकुट किया, एक चांदी का सिक्का, 17 पीस चांदी के बरे तथा एक चांदी की गणेश प्रतिमा शामिल है. पुलिस ने सभी बरामद सामान को जब्त कर लिया है.

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर नगड़ी थाना पुलिस ने इस चोरी का सफल उद्भेदन किया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

इस कार्रवाई में नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय, पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह तथा रिजर्व गार्ड के पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और शेष चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

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