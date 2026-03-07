ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस का बड़ा खुलासा, गाड़ी से कुचल कर नहीं मारपीट में हुई थी मौत

हजारीबागः जिला में बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोखुर्द मैं आठ लोगों को कुचलने के मामले का खुलासा कर दिया है. इस घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर मौत भी हो गई थी और 6 लोग जो घायल हुए थे. उनका इलाज हजारीबाग और रिम्स में चल रहा है.

इस मामले में पुलिस में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूरी घटना के पीछे आपसी मतभेद बताया है. हजारीबाग एसपी ने स्पष्ट किया है कि गाड़ी कुचलना से नहीं बल्कि मारपीट से दो लोगों की मौत हुई थी और छह लोग घायल हुए थे.

जानकारी देते हजारीबाग एसपी (ETV Bharat)

हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोखुर्द में 5 मार्च को दिल दहलाने वाली घटना घटी. जहां चार पहिए वाहन ने 8 लोगों को कुचल देने की बात प्रकाश में आई थी. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना का उद्भेदन कर दिया है. एसपी ने बताया कि घटना के पीछे आपसी मतभेद था.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि विकास कुमार का पूर्व में ईटा भट्ठा के व्यापार करने के क्रम में विनोद साव, संजय साहू, रोहित साहू से विवाद चल रहा था. जिस कारण उन लोगों के बीच बराबर तनाव बना रहता था. इसी विवाद को लेकर आरोपी विकास कुमार उक्त तीनों लोगों से काफी गुस्से में था.

इसी क्रम में 4 मार्च को होली मनाने के दौरान विकास कुमार रांची से अपना घर नापोखुर्द आया था .उस दिन भी विनोद साव,संजय साव एवं अन्य लोगों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद विकास कुमार और उनके दोस्तों ने मिलकर इसका बदला लेने के लिए रणनीति बनायी. आरोपी विकास कुमार, प्रभात कुमार, कुलदीप कुमार, दीपक कुमार, पारसनाथ महतो, घनश्याम कुमार, नागेंद्र गंझू ने मिलकर बदला लेने के लिए लाठी-डंडे के साथ उनके घर बदला लेने निकल गये. रास्ते में ही डीजे बजाकर सभी नाच रहे थे.