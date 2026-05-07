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कबीरधाम में अंधे कत्ल का खुलासा, ननद ने की थी भाभी की हत्या, आपसी रंजिश बनी वजह

निर्वस्त्र महिला हत्याकांड का खुलासा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर में महिला की हत्या की सनसनीखेज गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या किसी दुष्कर्म या सामूहिक अपराध का मामला नहीं, बल्कि पारिवारिक रंजिश का परिणाम थी. इस मामले में मृतिका की ननद को गिरफ्तार किया गया है.

कहां हुई थी वारदात ?

पुलिस के अनुसार 3 मई 2026 को झोंकाखार खेत में एक महिला का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला था. मृतिका की पहचान बेलसिया छेदैया (32 वर्ष) निवासी सिंगारपुर के रूप में हुई.शव पर सिर और चेहरे में गंभीर चोट के निशान पाए गए थे. घटनास्थल की स्थिति को देखकर क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा हुआ.

निर्वस्त्र महिला हत्याकांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. एफएसएल और साइबर सेल की मदद से घटनास्थल से रपली, हंसिया, टूटी चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े और अन्य साक्ष्य जुटाए.जांच के दौरान मृतिका और उसकी ननद मालती मरकाम के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद की जानकारी सामने आई.