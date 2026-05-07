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कबीरधाम में अंधे कत्ल का खुलासा, ननद ने की थी भाभी की हत्या, आपसी रंजिश बनी वजह

कबीरधाम में महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात नहीं हुई थी.

Police solved blind murder mystery
निर्वस्त्र महिला हत्याकांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर में महिला की हत्या की सनसनीखेज गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या किसी दुष्कर्म या सामूहिक अपराध का मामला नहीं, बल्कि पारिवारिक रंजिश का परिणाम थी. इस मामले में मृतिका की ननद को गिरफ्तार किया गया है.

कहां हुई थी वारदात ?

पुलिस के अनुसार 3 मई 2026 को झोंकाखार खेत में एक महिला का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला था. मृतिका की पहचान बेलसिया छेदैया (32 वर्ष) निवासी सिंगारपुर के रूप में हुई.शव पर सिर और चेहरे में गंभीर चोट के निशान पाए गए थे. घटनास्थल की स्थिति को देखकर क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा हुआ.

Police solved blind murder mystery
निर्वस्त्र महिला हत्याकांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. एफएसएल और साइबर सेल की मदद से घटनास्थल से रपली, हंसिया, टूटी चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े और अन्य साक्ष्य जुटाए.जांच के दौरान मृतिका और उसकी ननद मालती मरकाम के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद की जानकारी सामने आई.

अंधे हत्याकांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ में आरोपी मालती मरकाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने पीछे से लोहे की रपली से हमला कर खेत में काम कर रही अपनी भाभी की हत्या कर दी. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और घटना को दुष्कर्म जैसा दिखाने के लिए शव को निर्वस्त्र कर दिया गया.

लोहारा थाना अंतर्गत 3 मई को महिला की लाश निर्वस्त्र अवस्था में मिली थी, क्षेत्र में महिला से बलात्कार कर हत्या की चर्चा थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच टीम को 10 हजार रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी. मामले में पुलिस ने खुलासा कर मृतिका की ननद को गिरफ्तार किया है, आरोपी ने आपसी रंजिश के कारण हत्या करना स्वीकार किया है-पुष्पेन्द्र बघेल, एएसपी

मृतिका के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में मृतिका के साथ किसी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है.आरोपी मालती मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है जहां आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

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