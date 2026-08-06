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राहे में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

रांची में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.

police solved blind murder case in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 8:16 PM IST

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रांचीः जिला के राहे थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फरसा, एक बाइक, मोबाइल फोन तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को सूचना मिली थी कि राहे थाना क्षेत्र के ग्राम पारमडीह ढुंगरीटोला स्थित एक सुनसान स्थान पर अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. सूचना के आधार पर राहे थाना में कांड संख्या 18/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. जांच के दौरान मृतक की पहचान रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के गोढ़ा गांव निवासी कंचन महतो के रूप में हुई. टेक्निकल टीम और लोकल इनपुट के आधार पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रमन दास उर्फ रामदूत, फागु तेली और षष्टी कुमार दास को गिरफ्तार करते हुए कांड का खुलासा के लिया गया.

लूट की योजना के दौरान हुआ विवाद, गुस्से में कर दी हत्या

रूरल एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पैसों की तंगी के कारण लूट की योजना बना रहे थे और घटना के समय नशे की हालत में थे. इसी दौरान कंचन के साथ उनकी बहस और गाली-गलौज हो गई. विवाद बढ़ने पर रमन दास ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरसा से हमला कर कंचन महतो की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल फरसा, बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया है.

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