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CCTV की जांच से हुआ ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, हत्या से पहले साथी के साथ पी रहा था शराब भोला

पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जिले में 7 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया. हत्यारे को गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद किया है. पुलिस को यह सफलता तब मिली जब घटनास्थल से 10 किमी की रेंज के 16 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. पता चला कि मृतक अपने साथी के साथ शराब पी रहा था.

उसी दौरान किसी बात पर इनका आपस मे झगड़ा हो गया था, जिसके बाद साथी ने ही कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.