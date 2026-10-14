CCTV की जांच से हुआ ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, हत्या से पहले साथी के साथ पी रहा था शराब भोला
घटनास्थल से 10 किमी की रेंज के 16 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:35 AM IST
बांदा: जिले में 7 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया. हत्यारे को गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद किया है. पुलिस को यह सफलता तब मिली जब घटनास्थल से 10 किमी की रेंज के 16 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. पता चला कि मृतक अपने साथी के साथ शराब पी रहा था.
उसी दौरान किसी बात पर इनका आपस मे झगड़ा हो गया था, जिसके बाद साथी ने ही कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे के नीचे चाय की गुमटी में हुई थी हत्या: दरअसल, पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे का है जहां पर 7 अक्टूबर की देर शाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कुछ कर्मचारी गुमटी में चाय पीने गए तो चाय की गुमटी चलाने वाले भोला नाम के व्यक्ति का शव उन्हें पड़ा मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी, फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
मृतक के सर में पीछे चोट के गंभीर निशान थे, जिससे यह स्पष्ट था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी चीज से हमला कर इसकी हत्या कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी. मृतक की पत्नी पूजा ने पुलिस को बताया था कि मेरा पति और मैं यहां पर चाय की गुमटी चलाते हैं और रहते हैं.
जहां शराब के नशे में मेरा पति भोला गाली गलौज कर रहा था तो वह अपने पति को अकेले छोड़कर गांव चली गई थी. जहां किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही थी.
16 सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला सीओ सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे छोटी सी दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की हत्या कर दी गई थी. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों व अन्य सर्विलांस की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा था.
जहां 10 किलोमीटर की रेंज में जब 16 सीसीटीवी कैमरा को खंगाल गया तब इस घटना का खुलासा हुआ है. इन्होंने बताया कि गोविंद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतक के गांव का ही रहने वाला है और दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी और किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद इसने भोला की हत्या कर दी थी.
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