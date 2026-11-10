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रांची पुलिस ने किया बिट्टू हत्याकांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी में धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो गांव स्थित डैम साइड झाड़ी से 31 वर्षीय बिट्टू सिंह की शव बरामदगी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो लोगों ने पहले बिट्टू सिंह की लकड़ी के बेंत से बेरहमी से पिटाई की थी. इससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद आरोपियों ने जूते के फीते से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ी में फेंक दिया था. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों संजय कुमार सिंह और बॉबी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.