रांची पुलिस ने किया बिट्टू हत्याकांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने बिट्टू हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 5:36 PM IST
रांचीः राजधानी में धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो गांव स्थित डैम साइड झाड़ी से 31 वर्षीय बिट्टू सिंह की शव बरामदगी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो लोगों ने पहले बिट्टू सिंह की लकड़ी के बेंत से बेरहमी से पिटाई की थी. इससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद आरोपियों ने जूते के फीते से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ी में फेंक दिया था. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों संजय कुमार सिंह और बॉबी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.
6 नवंबर को बरामद हुआ था शव
रांची सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 की सुबह धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो गांव में डैम के पास एक अज्ञात युवक का शव झाड़ी में पड़ा मिला था. शव की स्थिति देखने के बाद प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई गई। बाद में मृतक की पहचान बिट्टू सिंह (31 वर्ष), पिता ओमप्रकाश सिंह, निवासी क्वार्टर बी/2-385 (टी), सेक्टर-9, शर्मा मार्केट, धुर्वा के रूप में हुई. इस मामले में मृतक के पिता के लिखित आवेदन पर धुर्वा थाना में कांड संख्या 296/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
सीसीटीवी और मोबाइल जांच से खुला राज
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में हटिया के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया. टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके अलावा मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई. लगातार जांच और छापेमारी के बाद पुलिस ने संजय कुमार सिंह और बॉबी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए, उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का बेंत और वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई.
पहले बेंत से पीटा, फिर घोंट दिया गला
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के दिन मृतक बिट्टू सिंह और दोनों आरोपियों ने साथ में शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद और मारपीट शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने कार में रखे लकड़ी के बेंत से बिट्टू सिंह की पिटाई कर दी. बेंत से लगातार वार किए जाने के कारण बिट्टू बेहोश हो गया.
इसके बाद दोनों आरोपियों ने जूते के फीते से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शव को सिठियो डैम के पास झाड़ी में छोड़ दिया गया. पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी संजय कुमार सिंह के खिलाफ पहले भी धुर्वा थाना में दो मामले दर्ज हैं.
इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में हटिया के वरीय पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार, धुर्वा थाना प्रभारी अनील कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक लव कुमार, हीरालाल साह, गगन ठाकुर, तकनीकी शाखा के सहायक अवर निरीक्षक बलेन्द्र सिंह और धुर्वा थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे.
इसे भी पढ़ें- रांची के धुर्वा में युवक की हत्या, संत जेवियर स्कूल के पीछे मिला शव
इसे भी पढ़ें- खूंटी जेल के पीछे धान के खेत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
इसे भी पढ़ें- धुर्वा डैम में डूबने से 24 वर्षीय युवती की मौत, NDRF ने बरामद किया शव