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सिर पर बंधी साफी ने खोला दिया मासूम की हत्या का राज, दादा से खुन्नस में हैवान बना पड़ोसी

कैलारस तहसील के इटौरा गांव निवासी बलराम जाटव 13 मई को अपनी बहन के यहां रामलाल का पुरा गांव में भात भरने पहुंचे थे. उनके साथ परिजनों के अलावा गांव के आस-पड़ोस के लोग भी गए थे. खुशी के माहौल में रात तक गीत-संगीत और रस्में चलती रहीं. जिसके बाद सभी लोग सो गए. रात करीब ढाई बजे बलराम की आंख खुली तो बेटी तनु बिस्तर से गायब मिली. परिवार ने गांव में तलाश शुरू की, लेकिन शुक्रवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर खेत की मेढ़ पर गड्डे में तनु की लाश मिली. हाथ-पैर साफी से बंधे थे और सिर पत्थर से कुचला गया था. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

मुरैना: चंबल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. दादा से रंजिश में पड़ोसी ने उसकी 7 साल की पोती की बेरहमी से हत्या कर दी. हैरानी की बात ये है कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी किसी चश्मदीद या तकनीकी सबूत से नहीं, बल्कि एक “साफी” की मदद से सुलझाया. पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने पूरी टीम को 5 हजार रुपये के इनाम से सम्मानित करने की घोषणा की है.

सूचना मिलते ही एसपी धर्मराज मीणा मौके पर पहुंचे और विशेष टीम गठित की गई. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, बिना किसी चश्मदीद और तकनीकी सबूत के कातिल तक पहुंचना. तभी जांच में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी कहानी बदल दी.

पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान मृत बच्ची के हाथ-पैरों को बांधने में उपयोग की गई साफी के बारे में पड़ताल की गई. भात कार्यक्रम के फोटो एवं वीडियो फुटेज चेक करने पर उसी प्रकार की साफी पड़ोसी रामदीन जाटव के गले में दिखाई दी. पुलिस ने जब रामदीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने सच उगल दिया. रामदीन ने बताया कि बच्ची के दादाजी हरिसिंह जाटव से उसका पुराना विवाद है. हरिसिंह का रामदीन के घर में दखल बना रहता था, जो रामदीन को पसंद नहीं था. रंजिश का बदला लेने के लिए उसने तनु की हत्या को अंजाम दिया. पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

महीनों से रामदीन मौके की तलाश में था, मौका पाकर वारदात को दिया अंजाम

इटोरा गांव में हरिसिंह जाटव की ऐसी पकड़ थी कि सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पड़ोसी रामदीन के घर में भी उनकी बात को खास अहमियत दी जाती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि रामदीन की पत्नी भी कई मामलों में अपने पति से ज्यादा हरिसिंह की राय को महत्व देती थी. यही बात रामदीन के दिल में जहर बनकर बैठ गई. गांव के लोग भी इस बात को लेकर उसे ताने मारते थे, जिससे उसकी नाराजगी धीरे-धीरे बदले की आग में बदल गई. महीनों से भीतर ही भीतर सुलग रहा रामदीन मौके की तलाश में था. अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसने ये खौफनाक साजिश रची. हरिसिंह से बदला लेने के लिए उसने उनके परिवार की 7 साल की मासूम बच्ची बेरहमी से हत्या कर दी.

सिर पर बंधे गमछे से हुई हत्यारे की पहचान

वारदात के बाद आरोपी रामदीन ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सिर्फ अपना गमछा बदला, लेकिन वही कपड़े पहने रहा. यही उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई. पुलिस ने भात कार्यक्रम के फोटोग्राफर से संपर्क किया. फोटोग्राफर दूसरी शादी में था, लेकिन उसने मोबाइल पर तस्वीरें भेज दीं. तस्वीरों को देखते ही पुलिस की नजर रामदीन पर टिक गई. फोटो में उसके सिर पर वही गमछा बंधा था, जिससे बच्ची के हाथ-पैर बांधे गए थे. बस यही सुराग ब्लाइंड मर्डर का सबसे बड़ा सबूत बन गया.