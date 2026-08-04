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मथुरा में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी श्लोक कुमार के आनुसार, मृत महिला विजय गांव में अकेली रहती थी, उसका पति राजपाल और दो बेटे अलीगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते थे, विजय घर में रहकर सहायता समूह चलाकर महिलाओं को ऋण दिलाने का कार्य करती थी.

मथुरा: जनपद के जैत थाना क्षेत्र में महिला की गला रेतकर हत्या और लूट के वारदात का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने कार्रवाई कर मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ लुक्का समेत हत्या में सहयोगी पिता और मां मीना को भी गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा, लूट के जेवर, नकदी और अन्य सामान बरामद किए हैं.

27 जुलाई को पड़ोस में रहने वाले विष्णु उर्फ लुक्का ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर मृत महिला विजय की घर में लूटपाट की योजना बनाई और 28 जुलाई की रात विष्णु, महिला के घर में घुस गया, लूटपाट के दौरान जब महिला ने विरोध किया, तो विष्णु, तथा उसके पिता हर प्रसाद और मां ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए.

मामले की सुचना मिलते ही जैत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, घटना की जांच में जुट गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा के लिए थाना जैत और सर्विलांस टीम को लगाया, जिसने मौके से मिले साक्ष के आधार पर मृत महिला के पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया.

मामले के मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ लुक्का निवासी बाटी को रविवार रात पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद आरोपी को उपचार के लिए संयुक्त अस्पताल वृंदावन भेजा गया है, फिलहाल, पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाई कग जाएगी.

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