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फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा, यूपी और राजस्थान के 4 आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, 2 गिरफ्तार

फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड ( ETV Bharat )

फरीदाबादः सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में 31 अगस्त की रात मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश की हत्या के मामले का पुलिस ने 27 दिन बाद खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, मंदिर के पास बैठकर नशा करने से मना करने पर पुजारी का आरोपियों से विवाद हुआ था. इसी दौरान नशे की हालत में एक आरोपी ने पास में रखा सिलबट्टे का पत्थर उठाकर पुजारी के सिर पर वार कर दिया. चोट लगने के बाद पुजारी की मौके पर ही मौत हो गई.