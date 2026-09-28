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फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा, यूपी और राजस्थान के 4 आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, 2 गिरफ्तार

फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि नशा करने से रोकने पर वारदात को दिया था अंजाम.

Faridabad Priest Omprakash Murder Case
फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST

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फरीदाबादः सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में 31 अगस्त की रात मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश की हत्या के मामले का पुलिस ने 27 दिन बाद खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, मंदिर के पास बैठकर नशा करने से मना करने पर पुजारी का आरोपियों से विवाद हुआ था. इसी दौरान नशे की हालत में एक आरोपी ने पास में रखा सिलबट्टे का पत्थर उठाकर पुजारी के सिर पर वार कर दिया. चोट लगने के बाद पुजारी की मौके पर ही मौत हो गई.

2 आरोपितयों को पुलिस ने किया गिरफ्तारः वारदात के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए थे. एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि "पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 23 वर्षीय आसिफ उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है. फिलहाल ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में रहता था. वह ऑटो चलाने का काम करता है. दूसरा आरोपी आसिफ उर्फ कालिया करीब 34 वर्ष का है. वह राजस्थान का रहने वाला बताया गया है और ओल्ड कॉलोनी क्षेत्र में रहता था. वह भी ऑटो चलाने का काम करता है."

फरीदाबाद पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा (ETV Bharat)

आरोपियों से पुलिस करेगी पूछताछः वारदात के समय मौके पर चार लोग मौजूद थे, लेकिन पुजारी की हत्या दो आरोपियों ने ही की थी. पुलिस अब मौके पर मौजूद रहे दो अन्य लोगों की तलाश कर रही है. साथ ही गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. पुलिस दोनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी. रिमांड के दौरान हत्या की वजह, वारदात में इस्तेमाल सामान और फरार अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी.

ये भी पढ़ें-उत्तर प्रदेश के युवक की फरीदाबाद में हत्या, महिला को लेकर आरोपी और मृतक के बीच चल रहा था विवाद

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फरीदाबाद में पुजारी की हत्या
पुजारी ओमप्रकाश हत्याकांड
MURDER OF PRIEST OMPRAKASH
MUDER IN FARIDABAD
PRIEST MURDERED IN FARIDABAD

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