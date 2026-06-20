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रोहतक के नीरज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

14 जून की रात इस्माइला के वाटर वर्क्स में नीरज की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है.

ROHTAK NEERAJ MURDER CASE SOLVED
नीरज हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 8:16 PM IST

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रोहतक: जिले के इस्माइला गांव में 26 वर्षीय नीरज की बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी राकेश मलिक ने बताया कि "हत्या के पीछे 5 साल पहले प्रॉपर्टी विवाद में पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई है."

14 जून की रात हुई थी हत्याः पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सचिन अपने पिता के साथ हुई मारपीट का बदला लेना चाहता था. इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत 14 जून की रात नीरज को गांव के वाटर वर्क्स परिसर में पहले शराब पिलाई गई. शराब के नशे और बेहोशी की हालत में पहुंचने के बाद आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया.

रोहतक के नीरज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा (ETV Bharat)

कस्सी से गला काटकर हत्याः डीएसपी के अनुसार, "नीरज की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई. आरोपियों ने कस्सी से उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए. अगले दिन वाटर वर्क्स के पास युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलने पर सांपला थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की गई थी."

मुख्य आरोपी सचिन अभी भी फरार: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझा ली. पुलिस ने इस मामले में आरोपी रविंद्र और जतिन को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. वहीं हत्या का मुख्य आरोपी सचिन अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. डीएसपी राकेश मलिक ने बताया कि "फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है."

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