मथुरा में प्लाईवुड कर्मचारियों से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
20 जुलाई की शाम चंद्रिका प्लाईवुड व्यापारी से पच्चीस लाख रुपये की लूट हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:13 PM IST
मथुरा: जनपज के हाईवे थाना क्षेत्र में प्लाईवुड कारोबारी से बीते रोज हुए 25 लाख रुपये की लूट का पुलिस खुलासा कर दिया है, पुलिस ने चेन्नई के रहने वाले मुख्य आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरे 25 लाख रुपये बरामद कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.
एसपी सिटी राजीव कुमार के अनुसार, दिल्ली का शातिर गैंग जनपद में लूट की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा है, इनके निशाने पर बड़े व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर करोड़ों का है, 20 जुलाई की शाम जनपद के चंद्रिका प्लाईवुड व्यापारी के तीन कर्मचारी गाड़ी से पच्चीस लाख रुपये कैश लेकर जा रहे थे, तभी गोकुल रेस्टोरेंट के पास पीछे से किसी ने इशारा किया कि आपकी गाड़ी से ऑइल निकल रहा है.
गाड़ी पर सवार चंद्रिका प्लाईवुड के तीनों व्यापारी निचे उतर कर देखने लगे, इसी दौरान पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया. मामले की सुचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई, पुलिस ने फौरन कार्यवाई करते हुए मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और मंगलवार को दिल्ली से चेन्नई निवासी अक्षय को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लूट के कुल 25 लाख रुपए बरामद कर, पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके.
ये भी पढ़ें: मथुरा में सनसनीखेज वारदात; बदमाशों ने बस मुसाफिर से 85 लाख का सोना लूटा
ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट, कारपेंटर निकला मास्टरमाइंड, जेवरात बरामद, दो गिरफ्तार